Po Bohemce pomohl Yunis nahrávkou porazit i Karvinou. Vítězství v poháru nás nabudilo, řekl

Autorem důležitých přihrávek je v posledních dnech olomoucký útočník Jakub Yunis. V pohárovém utkání na hřišti Bohemians Praha 1905 Davidu Houskovi a pomohl tak k postupu do čtvrtfinále, a také v ligovém utkání v Karviné šel do vápna míč z nohy 24letého hráče Sigmy. Hanáci vyhráli ve Slezsku brankou Gonzáleze z 83. minuty 1:0 přerušili osmi zápasů bez výhry na hřištích soupeřů.

„Bylo to hodně bojovné utkání a tušili jsme, že ho rozhodne jedna situace. To se i stalo," řekl Yunis. „V prvním poločase jsme se snažili dávat dlouhé míče za obranu, protože oba jejich Brazilci Santos a Jean nejsou rychlostně moc dobře vybaveni. Jednu velkou šanci jsme tam měli, ale Pablo mi dal balon do běhu, a ne do nohy, což byla škoda," popisoval olomoucký útočník.

Jak přihrát do gólovky ukázal Gonzálezovi autor pěti ligových gólů v závěru druhého poločasu. „Domácí ztratili balon ve středu hřiště a nestihli se vrátit. Viděl jsme Pabla na přední tyči a snažil jsme se mu to dát přes beka. Vyšlo to. Už na Bohemce jsem to takto dvakrát dával Haličovi (Martin Hála), ale nedal to. Dneska to klaplo, jsem rád. Vítězství v poháru nás nabudilo a tady jsme to potvrdili," radoval se Yunis, který v této ligové sezoně zasáhl do deseti zápasů.

V základní sestavě trenéra Radoslava Látala se objevil poprvé od prosincové domácí porážky s Jabloncem (1:3). „Nechtěli jsme do sestavy po dobrém zápase v poháru na Bohemce. Jakub tam odehrál výborný zápas, nahrál na gól," přiblížil Látal. „Moc šancí teď nedostával, byl tam Martin Nešpor. Teď ji má. Je to o práci. Odvedl si proti oběma vysokým stoperům Karviné své," pochválil Látal Yunise.

Olomoucký kouč pochválil i obranu vedenou zkušeným Romanem Hubníkem. „Už s Brnem (1:0) jsme odehráli kvalitní utkání. V Plzni (0:1), na Bohemce (2:0) i dneska hráli spolehlivě. Nedělají chyby, góly nedostáváme. I dopředu se pak hraje lépe," hodnotil Látal, který přiustil, že tým chystal na jinou Karvinou, než jaká se Olomouci ve 24. kole postavila.

„Čekali jsme jiné hráče. Mysleli jsme si, že Ostrák už bude zdravý, že budou hrát Qose i Tavares. Připravovali jsme se na jinou sestavu, ale na jejich způsob hry jsme byli nachystaní. I na Papu (Michal Papadopulos), kterého znám ještě z působení v Polsku. Na toho jsme byli připraveni a stopeři si s ním dobře poradili," uvedl Látal.