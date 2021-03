Rada si splnil osobní cíl. Má motivace? Vždy chci porazit pana Karla, přiznal jablonecký kouč

Tři body znamenající návrat na třetí místo jsou skvělé, ale když je jablonecký kouč Petr Rada získá ještě v Podještědském derby nad Libercem, triumfu si užívá o to intenzivněji. Dokonce tak, že po výhře 2:1 sáhne do portmonky a obohatí týmovou kasu.

„Mám jediný cíl, a to je vždy porazit pana Karla. Jednou mě poctil tím, že mě potkal, podával mi ruku a říkal: „Oni vás ještě nevyhodili?" Moje motivace je, že potřebuju prezidenta Liberce pořád porážet," prozradil Rada s úsměvem v rozhovoru pro O2TV příhodu poodhalující specifický humor majitele Liberce Ludvíka Karla.

Je to přesně deset let, kdy trenér Petr Rada vedl v jedné sezoně Liberec. Na jaře v roce 2011 však po úspěšné misi u Nisy zamířil dobrovolně zpátky do Teplic, když se s přísným majitelem Slovanu na další spolupráci nedohodl. Od té doby si triumfy proti modrobílým užívá. Na lavičce Teplic, Slavie, Jihlavy, Příbrami, Sparty a Jablonce jich nasbíral celkem 9, pětkrát remizoval a jen třikrát padl. Naposledy si tři body připsal v Jablonci v přímém boji o třetí místo.

„Derby je pro nás vždy hodně prestižní. Vyhráli jsme a jsem šťastný. První tři čtyři minuty šlo o takové oťukávání, Liberec byl trochu lepší. Pak jsme však převzali taktovku my a myslím, že jsme byli v prvním poločase herně lepší," zhodnotil Rada, který v nejvyšší soutěži koučoval 402. zápas „Liberec větší šance neměl. Hráli jednoduše, nakopávali balony na vysokého Rabušice s Rondičem, čímž si hru zjednodušili," doplnil 62letý trenér.

Vyrovnání z penalty a zachránce Kubista

Jeho tým poslal do vedení v prvním poločase Schranz. Za Slovan sice dokázal brzy po pauze srovnat z penalty Rabušic, ale rozhodující náskok domácím vrátil záhy jablonecký odchovanec Kubista.

„Hráče jsem upozorňoval na vstup do druhého poločasu, bohužel jsme ho nezačali dobře. A pramenila z toho penalta, po které soupeř prakticky z ničeho vyrovnal. Důležité však bylo, že jsme se ihned dostali znovu do vedení, kdy si Vojta Kubista dobře naběhl na rohový kop a zapadlo to tam. Měli jsme to nacvičené a využili standardní situace, z nichž Liberec moc branek nedostává," těšilo zkušeného trenéra cenné vítězství, pod kterém se zelenobílí vrátili na třetí místo tabulky před svého regionálního rivala.