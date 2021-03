Zahraničí? Sparta nabízí Hložkovi novou smlouvu! Pět talentů si již pojistila

Pojistili si budoucnost. Talentům s novými smlouvami je pohledem věku 21, 18, 23, 19 a 22 let. Nikdo z nich není na hostování. Všichni aktuálně působí v áčku. Někteří z nich už se stali pevnou součástí sestavy, další s prvním letenským týmem trénují.

„Progres našich talentů, ať už jsou v A-týmu, béčku, na Strahově v akademii, nebo na hostování, hodně sledujeme. Budoucnost klubu představují do velké míry mladí hráči, kteří se pravidelně zlepšují, a jejich vývoj jde správnou cestou. Nesoustředíme se proto jen na vyjednávání s těmi, kterým končí smlouvy, ale průběžně připravujeme nové kontrakty pro hráče, u kterých sledujeme progres," vysvětluje na klubovém webu sportovní ředitel Tomáš Rosický.

🖊️ SMLOUVY | Vedení ACS podepsalo prodloužení kontraktů s pěti mladými hráči. V následujících dnech Vám přineseme s těmito talenty rozhovory a další detaily k nově podepsaným smlouvám.



📰 Už teď ale v článku představujeme kompletní pětici! #acsparta



"Dalším krokem v naší strategii bude ambice prodloužit smlouvu s Adamem Hložkem. Jednání o prodloužení smlouvy už jsme zahájili," avizuje.

Nejlepším fotbalovým starším dorostencem byl opět zvolen Adam Hložek

FAČR

Osmnáctiletý talent láme mládežnické rekordy, už se probil do reprezentačního áčka. Očekávalo se, že po skončení sezony Hložek zamíří do zahraničí, kde je o něj velký zájem.

V době největšího rozletu ovšem jeho kariéru v říjnu přibrzdila únavová zlomenina, na hřiště se pomalu vrací až v posledních dnech a musí dohánět fyzické i herní manko. Hložek proto nebyl nominován ani do národního týmu, ani na EURO do 21 let. Trenéři mu dali čas, aby se postupně mohl vrátit do formy.

Prodloužení smlouvy se svým klenotem by bylo pro Spartu zásadním krokem.

Složitá doba pro talenty

Jisté je, že výchovu talentů výrazně komplikuje zastavení mládežnických soutěží kvůli pandemii.

„Pro kluky z mládežnických výběrů je teď sice obecně složitá doba, nehrají zápasy, v poslední době většina trénuje téměř jen individuálně. Měli by však vnímat, že nám na práci s talentovanými hráči záleží, mělo by to pro ně představovat velkou motivaci," poukazuje Rosický.

Ladislav Krejčí mladší, Martin Vitík, Tomáš Wiesner, Adam Gabriel a František Kotek představují více než slušnou várku.

„O využití mladých hráčů v A-týmu pravidelně debatujeme s Pavlem Vrbou. Do tréninkového režimu jsou zapojení i další mladí kluci, teď v reprezentační pauze bude příležitost, aby se kouč seznámil s dalšími strahovskými talenty," uzavírá sportovní ředitel.