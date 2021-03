Z Jursy je obránce. Nejsem tam zvyklý, někdy se s tím peru, přiznává

Po loňském přestupu z Opavy si Tomáš Jursa místo v základní sestavě Karviné vybojoval až na konci letošního ledna. Po odchodu Ndefeho do Baníku jej nahradil poměrně nečekaně na pravém kraji obrany. „Nejsem tam zvyklý, protože jsem nejčastěji hrával ve středu zálohy. Mám teď hodně defenzivní úkoly a někdy se s tím peru," přiznal 32letý odchovanec karvinského fotbalu.

Už jste se na pravém beku zabydlel?

Je to nové, víc defenzivní. Trenéři po mě vyžadují, abych více podporoval útok, ale musím si z pravého beka dávat pozor víc na ty obranné úkoly. Nejsem rozený pravý obránce, takže se hodně soustředím na tu defenzivu. Ale když je možnost vyjet, tak vyjedu.

Proti Olomouci vás po odvolání trenéra Jarábka vedli dosavadní asistenti. Změnilo se něco?

Hlavně se snažili zapracovat na naší psychice. Výsledky nejsou dobré a snažili se na tom zapracovat. Celý týden jsme se soustředili na Sigmu, jak hrají, probírali jsme hodně taktických věcí. Ale k výhře to nevedlo. Byl to takový zápas na 0:0, hodně soubojový. Rozhodl jeden gól, který dali oni.

Trenér Karviné Petr Mašlej.

Petr Sznapka, ČTK

Dlouho jste remízu drželi. Byli byste s ní spokojení?

Dostat gól v závěru zápasu je nepříjemné a bolí to. Mysleli jsme si, že to urveme bojovností. Měli jsme rohy, standardky i nějaké šance ze hry, ale nejsme schopni balon dotlačit do brány.

Hlavní problém Karviné je tedy v zakončení?

Kdybych znal odpověď, tak ji řeknu. Nejsme schopni prosadit se střelecky a dostávali jsme teď i dost gólů. Proto jsme proti Olomouci hráli ze zabezpečené obrany. Měli jsme šance, ale nepadá nám to tam.

Při jednom obranném zákroku jste se málem zlomil o tyčku. Bolelo to hodně?

Dost, ale to je jedno. Musel jsem zavřít zadní tyč a jít tam přes mrtvoly, což vyšlo. Více bolí ta porážka.

Kde jste udělali chybu při rozhodujícím gólu Gonzáleze?

Propadli jsme ve středu hřiště, dali si to do lajny a už jsme se nestačili vrátit. Yunis dal ten balon krásně do pohybu a González už jen nastavil placku a prostřelil ho.

Doma jste letos vyhráli jen s Opavou, čím to, že vám to na vlastním hřišti nejde?

Chtěli jsme tady udělat nedobytnou tvrz, ale je to naopak a daří se tu naším soupeřům. Těžko říct proč?

Může to být kvalitou trávníku? Trenér Jarábek vás vždy popisoval jako technické mužstvo.

Jsme herní mužstvo, ale hřiště je jaké je, a pro oba mančafty stejné. Na to bych se nevymlouval.

Na šestnáctou Zbrojovku máte náskok deset bodů, nezačínáte být trochu nervózní?

Nějaký polštář tam je, ale už musíme vyhrát, někde získat tři body. Pak se zvedne i psychika. Máme teď dva týdny reprezentační pauzu, věřím, že nám prospěje. Ve Zlíně potřebujeme urvat nějaké body.