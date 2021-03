Fotbalisté Plzně se vrátili po koronavirové karanténě do tréninku

Fotbalisté Plzně se po dvou týdnech vynucené pauzy vrátili do přípravy. Úřadující ligový vicemistr se dnes poprvé sešel po skončení karantény kvůli koronaviru a v téměř kompletním složení absolvoval trénink. "Byla to nepříjemná pauza, ale nedá se nic dělat. Teď je to za námi, hodili jsme to za hlavu. Hlavní je, že jsou kluci zdraví a můžeme se nyní opět společně připravovat," uvedl pro klubový web slovenský trenér Viktorie Adrian Guľa.