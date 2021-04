Snaha a nasazení nestačily. Slovácko ukázalo, proč hraje o poháry, uznal opavský kouč Skácel

„Je to velká škoda, že jsme to nedotáhli k výhře, nebo alespoň k jednomu bodu," litoval střelec opavského gólu Lukáš Kania. „Na druhou stranu jsme hlavně v prvním poločase měli obrovské štěstí a mohli jsme inkasovat klidně i čtyři góly. O přestávce jsme si říkali, že štěstí je dnes na naší straně a že musíme pořád makat. Bohužel jsme dvakrát nepohlídali hráče ve vápně a soupeř utkání otočil," popisoval 23letý záložník, který se z ligového gólu radoval poprvé v kariéře.

Opava odehrála první poločas na tři obránce, po přestávce ale domácí trenéři poslali do obranné řady jednoho hráče navíc. „Celý týden jsme na téhle možnosti pracovali a chtěli jsme to zkusit. V mnoha pasážích bylo vidět, že to fungovalo a můžeme tak hrát. Ve druhém poločase to z naší strany bylo fakt dobré, ale soupeř ukázal, proč hraje o poháry. Obrovské nasazení a snaha nestačily, potkali jsme soupeře, který nám ukázal, jak se chovat v šestnáctce," ocenil výkon Slovácka trenér Opavy Alois Skácel.

Změna rozestavení domácí jedenáctky lehce srovnala hru. „Nebyli jsme tím zaskočení, ale najednou jsme se do šancí dostávali o poznání hůře," popisoval trenér Slovácka Martin Svědík. „Bylo to z naší strany takové hektické, nepodrželi jsme balon a zbytečně jsme ho ztráceli. Tahle nepovedená pasáž vyvrcholila tím inkasovaným gólem," líčil Svědík.

Trenér Slovácka Martin Svědík.

Sznapka Petr, ČTK

V minulosti by jeho tým měl problém po obdržené brance utkání zvrátit. I na podzim na stejném hřišti dokázali přes velký tlak jen srovnat na 1:1. V této sezoně ale v lize září zcela jiné Slovácko. „Jsme už vyzrálejší, hodně je cítit i to, že máme hodně bodů, což nám dává sílu tyhle zápasy otáčet. U nás je to tak, že když vedeme, jde náš výkon hodně nahoru. O to více si cením toho, že jsme dokázali skóre překlopit," těšilo 46letého kouče Slovácka.