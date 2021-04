Hattrick si schoval pro Spartu. Krejčí ukázal Krejčímu, kde je jeho místo

Schoval jsem si do základní skupiny minimálně tři góly, vtipkoval Ladislav Krejčí mladší před začátkem EURO fotbalistů do 21. Slib nesplnil, Lvíčata ve Slovinsku z těžké skupiny s Itálií a Španělskem neprošla. Krejčí navzdory svému gólovému potenciálu odehrál celý turnaj v obraně. Paradoxně hned po návratu do domácí soutěže vstřelil ze svého místa v záloze svůj první ligový hattrick. Při kanonádě proti Teplicím (7:2) ho stihl za šestnáct minut. Jako by chtěl trenérovi Karlu Krejčímu ukázat, kde je jeho místo.