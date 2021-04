Vrba zvedl Spartu, slávista Provod je kometa sezony! Jak vidí Horváth derby S?

Kdybyste musel, vsadil byste na Spartu nebo na Slavii?

Něco mi ještě během čtvrtku říkalo, že malým favoritem je pro mě rozjetá Sparta. Ale remíza Slavie na Arsenalu tohle mění. Dobrý výsledek z Londýna jí dodá další sebevědomí. Bylo vidět, že Arsenal není v pohodě, Slavia toho perfektně využila.

Takže věříte sešívaným?

Může se stát cokoli. Pro Spartu, která je pod novým trenérem Vrbou evidentně ve velké pohodě, mluví ustálená sestava. Slavia, vzhledem ke zraněním a náročnému programu, s ní točí. Vždyť na Arsenalu neměla čtyři stopery, což je šílený. V týdnu jsem si říkal, jak tohle Slavia vyřeší v derby. Vypadá, že po Arsenalu je to jasné, vždyť Holeš dal navíc gól. Pokud mám tedy přímo odpovědět, asi bych si vsadil na plichtu. Čekám vyrovnaný zápas. Oba týmy jsou silnější dopředu, mohlo by padnout hodně gólů.

Proti oběma pražským S jste stál na jaře s Příbramí. Slavii jste obrali o body (3:3), na Letné vysoko prohráli (0:4). Čím jste zaskočili červenobílé?

Musím sportovně uznat, že pro nás hrál špatný terén. Dokázali jsme otrávit zápas důležitým hráčům Slavie, kteří dělají její hru. Na Spartě to bylo naopak z naší strany zoufalé.

S novým koučem Sparty Vrbou jste prožil fantastické roky v Plzni, máte k sobě hodně blízko. Má zásadní podíl na vzestupu letenského týmu?

Jednoznačně. Dokázal do mužstva implantovat styl, kdy tým dokáže uvolnit krajní záložníky, aby se na soupeřově polovině dostávali do situací jeden na jednoho. Plavčič je v tom skvělý. Druhou věcí je, že Vrba vyladil mužstvo tak, že neustále hledá režiséra Dočkala. On pak servíruje finální nebo předfinální přihrávku. Figuruje snad v osmdesáti procentech ve finálních situacích. Plusem Sparty je také velká forma mladého Krejčího, který jako jediný na mistrovství Evropy jednadvacítek obstál. Teď se navíc dostává do fazony uzdravený Hložek.

Když se koukáte na Spartu, vidíte v ní Vrbovu Plzeň?

Úplně ne. Styl Sparty je však podobný. Dostávat krajní hráče do výhody, vytvářet přečíslení na stranách. Otáčení hru do volných prostorů, spousta náběhů, velká podpora útoku. Naposledy dala Jablonci čtyři góly, mohla jich dát osm. A Teplicím klidně deset. Tohle je klasický obraz Pavla Vrby.

V Sokolově vám prošel rukama záložník Slavie Lukáš Provod. Jste překvapený, jaký skok během krátké doby udělal?

Za mě je Lukáš kometa sezony. Jak na klubové úrovni, tak v reprezentaci ukazuje, že nedělá půlkroky, ale mílové kroky. Co jsem ho poznal v Sokolově, ví, co chce. Fotbalu obětuje úplně všechno. Je skvělým příkladem pro mladé kluky, dorostence, děti.

Absolvoval jste derby na obou stranách. Jaké se vám vybaví na první dobrou?

Celkem se mi v derby dařilo i střelecky. Zajímavá po mě byla derby za Spartu před čtrnácti lety. Obě jsem rozhodl. To jarní gólem, podzimní vyloučením, kdy jsem se ohnal po Danu Pudilovi. Tenkrát jsem dostal co proto od médií i od klubu. V derby jsem ale taky dostal bůra.

Máte zřejmě na mysli porážku 1:5 z května 2000. O půli jste chtěl střídat kvůli zraněnému kotníku, kouč Cipro vám ale tehdy nevěřil...

Přitom já měl kotník jako kouli. Odkulhal jsem za lajnu, trenér mi řekl, abych si nechal kotník zatejpovat a šel zpátky na hřiště. Jenže stejně to nešlo, na nohu jsem nemohl došlápnout. Ze druhé půle jsem odehrál dvě minuty, dál už jsem nemohl. Sparta tehdy výhrou získala titul. Když po zápase hráči otvírali na balkóně na Letné šampaňské, seděl jsem na parkovišti v autobusu a tekly mi slzy.