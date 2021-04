Penalta byla z nezkušenosti, vyloučení pak rána do vazu, mrzí Krejčího

Zelenobílí vyrukovali na soka s tříčlennou obranou a tah Luďku Klusáčkovi vyšel. „Myslím si, že to byla dobrá volba. Pomohl nám gól a pak už jsme hru relativně kontrolovali. Prvních třicet minut nám ale chyběla větší aktivita na míči. Dostaneme balon, zastavíme se, chceme to hrát staticky. Něco jsem k tomu hráčům řekl v poločase, moderní fotbal je trošku o ničem jiném," připomněl pro Českou televizi kouč Klokanů.

Jinak ale mohl být spokojený, Jeho svěřenci si po předchozích dvou remízách zakřičeli v Ďolíčku radostí. Vyhráli 2:0, byť v zápise o utkání figurovali netradičně jako hosté. Klíčové momenty nastaly v závěru poločasu, kdy Čihák ve vápně brnknul o nohy Puškáče, jenž upadl a z nařízeného pokutového kopu sám bezpečně poslal Pražany do vedení.

Zleva Filip Čihák z Pardubic a David Puškáč z Bohemians.

Michal Kamaryt, ČTK

Hned vzápětí navíc Prosek vysokou nohou místo míče zasáhl do hlavy obránce Klokanů Schumachera a uviděl červenou kartu. „Penalta byla z nezkušenosti a následné vyloučení pak rána do vazu. Hráč tam nemůže jít nohou, ale tělem. Klukům do hlav nevidím, ale takticky to bylo špatně," mrzelo šéfa pardubické lavičky Jiřího Krejčího.

Pavel Osmančík z Bohemians se raduje z druhého gólu do sítě Pardubic.

Michal Kamaryt, ČTK

Přitom až do úvodní trefy sršeli Východočeši elánem. Jenže ze závarů nic nevytěžili a litovali. Na vyrovnání po změně stran nedosáhli, naopak Bohemians zúročili přesilovku už po minutě druhé půle, když Dostálův centr nasměroval zblízka do brány hlavou Osmančík.

„Soupeř se tím uklidnil a dostal do klidu. My se snažili tlačit dopředu a zkorigovat výsledek. Jenže jsme byli zbrklí. Nedařily se nám některé věci, zbytečně jsme vyhazovali míče... Nebyli jsme zřetelně horším týmem, ale do nějaké šance jsme se ani nedostali," povzdechl si druhý z pardubických trenérů Jaroslav Novotný, jehož mužstvo se může rehabilitovat už v úterý, kdy v dohrávce přivítá Slovácko.

„Musíme se z toho oklepat, každé utkání je jiné. Samozřejmě víme, že narazíme na velmi silného soupeře, který hraje o poháry. Ale uděláme maximum, abychom nápravu udělali," burcoval Novotný.