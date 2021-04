Kdy, když ne teď...?! Každá série jednou končí, doufá Vrba před derby

Kdy, když ne teď...?! Tak nějak zní sparťanské motto před derby. Mužstvu se pod taktovkou nového kouče daří, dává hodně gólů.

„Čeká nás mužstvo, které v poslední době kraluje lize. Na druhou stranu někdo jejich sérii musí konečně ukončit. Doufejme, že to budeme my," řekl Pavel Vrba v rozhovoru pro ČT sport po středeční výhře 4:1 nad Jabloncem ve čtvrtfinále domácího poháru.

Petr Čech o helmě Ondřeje Koláře

O2 TV Sport

„Těžko hodnotit. Víte, jak to v derby je, kolikrát ani nerozhoduje, v jakém je kdo rozpoložení nebo jaké má k dispozici hráče. Je to úplně jiný zápas," poznamenává v rozhovoru pro klubový web kapitán Bořek Dočkal.

Vršovický celek vede ligu o 14 bodů před Spartou, která má k dobru dva odložené duely.

„Narazíme na soupeře, který nějakou dobu dominuje v české lize. Chtěli bychom samozřejmě jeho dominanci přerušit a samozřejmě to nebude hned. V každém zápase se Slavií ale chceme dokazovat, že máme také kvalitu, a budeme na ně chtít navázat v Evropě," zamýšlí se Vrba v dlouhodobějším měřítku.

Nedělní duel v Edenu má být prvním krokem.

Fotbal by měl diváky bavit

„Samozřejmě je fajn, že víme, že se nám daří. Poslední zápasy jsme zvládali dobře a vytvářeli si hlavně hodně šancí. Teď je jenom na nás, přenést to i do derby. Nejet tam jen bojovat, ale snažit se je porazit fotbalem, ne soubojovostí. Samozřejmě se soubojům nevyhneme, ale věřím, že když dáme balon na zem a budeme se snažit hrát tak, jako v posledních zápasech, tak jsme schopni tam uspět," doufá Dočkal.

„Samozřejmě chceme hrát na Slavii fotbal, který se nám teď daří. Chceme v tom pokračovat. Jestli budeme úspěšní, budeme vědět až v neděli večer, ale určitě se o to budeme snažit. Jak znám trenéra Trpišovského, určitě bude chtít být také aktivní. Doufám, že fotbal bude diváky bavit, bude hodně gólů a že bude víc gólů v síti, v které si je přejeme," přidává se Vrba.

Rudí půjdou do derby v dobrém rozpoložení. „Jsme si samozřejmě dobře vědomí síly Slavie. Budeme se snažit, abychom předváděli výkony jako teď, abychom se dokázali soustředit na naši hru," přeje si záložník Ladislav Krejčí mladší, který za poslední dva soutěžní zápasy nastřílel pět gólů.

Rozhodčí Miroslav Zelinka uklidňuje emoce mezi Ladislavem Krejčím mladším ze Sparty Praha a Ondřejem Kúdelou ze Slavie během derby.

Vlastimil Vacek, Právo

Sparta s ohledem na pohár a ligové dohrávky zahájila sérii těžkých zápasů ve zrychleném rytmu.

„Jde o zápasy, které ukážou, jak na tom doopravdy jsme. Pokud potvrdíme, co teď předvádíme, tak to bude obrovské plus do nové sezony, kde už to bude naostro. Doufám, že pak si to rozdáme se vším všudy," přeje si Vrba.