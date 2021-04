Plzeňské šance mařil kouzelník Ciupa. Předvedl zázračné zákroky, povzdychl si kouč Guľa

Fotbalisté Plzně si proti Karviné jen v prvním poločase vypracovali šancí na pět gólů. Prosadili se ale až po přestávce, kdy střídající Jean-David Beauguel vyrovnával na konečných 1:1. Zbylé šance i s pomocí brankové konstrukce likvidoval karvinský čaroděj Jiří Ciupa. Právě on měl největší zásluhu na tom, že na stadionu v Ráji skončila čtyřzápasová vítězná série Viktorie.

„Jednoznačná ztráta. Výborně jsme do zápasu vstoupili a měli jsme velké množství šancí. Jejich brankář ale vytáhl zázračné zákroky. I proto to soupeř ustál. Cítím zklamání z toho, že jsme se o body sami připravili nízkou produktivitou. Říkám si, co může trenér udělat víc, když si jeho mužstvo vypracuje šest vyložených šancí," litoval trenér Plzně Adrian Guľa.

Guľa proti Karviné vyměnil útočníky, po čtyřech zápasech hrál od první minuty Ondrášek, který ale jen nastřelil břevno. Odpočinout nechal také obránce Limberského, do hry místo zraněných Čermáka a Buchy poslal Šulce a Káčera. „Absence některých hráčů je šancí pro další. Máme dostatečnou kvalitu, abychom takový zápas zvládli, ale dojeli jsme na velmi nízkou produktivitu. Ta nás stála vítězství," poukázal Guľa.

Dvakrát do osudu utkání zasáhlo video. V prvním poločase se zkoumalo, zda ve vápně zahrál rukou domácí Santos, chvíli po vyrovnávací brance Beauguela sudí Hocek dlouho s VARem řešil stejný prohřešek v podání plzeňského Ba Louy. Ani v jednom případě z toho pokutový kop nebyl. Hosty ale dlouhá pauza rozhodila.

Trenér Plzně Adrián Guľa.

Vladimír Pryček, ČTK

„Po vyrovnání mělo mužstvo energii, ale pak deset minut hledáme nějakou situaci na VARu. Úplně jsme vypadli z tempa a už se nedostali do potřebné intenzity. Soupeř měl pak dobře pokryté pozice," zlobil se Guľa.

Karviná obrala Viktorku o body i podruhé v sezoně. Stejně jako při prosincové senzační výhře 1:0 v Plzni se trefil útočník Papadopulos. „Když máte takového útočníka v šestnáctce, tak to je radost. On, když dostane ten správný míč, tak to prostě trefí," chválil karvinského kapitána brankář Ciupa.

I on po zápase slyšel jen slova chvály. „Máme bod, se kterým jsme moc nepočítali. Jsme za něj všichni rádi, protože nebylo jednoduché ho získat. Prvních patnáct minut jsme nestíhali a zaskvěl se Jirka v bráně. Ve druhém poločase jsem pak na hráčích stejně jako minulý týden ve Zlíně viděl obrovskou vůli ten bod udržet," radoval se trenér Jozef Weber, jenž po svém návratu do Karviné vyhrál ve Zlíně (2:1) a nyní obral o body Plzeň.

„Kdyby mi někdo před utkáním ve Zlíně řekl, že budu mít po dvou takto těžkých zápasech čtyři body, bral bych to. Hráči ukázali velký potenciál, že mají chuť pracovat, pocity mám velice dobré," uvedl Weber.