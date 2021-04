Z náhradníka hrdinou. Moc jsem nepočítal, že bych ligu chytal, svěřil se karvinský Ciupa

Skvělý výkon předvedl 22letý gólman i proti Plzni. V 26. kole dopomohl k cenné remíze 1:1. „Vytáhl zázračné zákroky," ocenil Ciupu trenér Viktorie Adrian Guľa. „Když jsem se v zimě vracel do Karviné, moc jsem s tím, že bych chytal ligu nepočítal. Snažím se ukázat, že jsem v brance oprávněně," svěřoval karvinský odchovanec.

Plzeň vás v úvodu utkání válcovala a několikrát jste měl velké štěstí. Dobře jste se na důležitý zápas vyspal?

Právě že vůbec. Spal jsem strašně špatně. Fakt jako hrozně. Ale od rána jsem se snažil na zápas co nejlépe nachystat a jsem rád, že jsem konečně něco chytil. Chytal jsem pátý zápas a zatím jsem moc práce neměl. Plzeň nás prvních dvacet minut točila tak, že jsme nevěděli kde nám hlava točí. Dneska jsem prošel ohněm a jsem rád, že jsem klukům mohl pomoct.

Trenér Karviné Jozef Weber.

Vladimír Pryček, ČTK

Proč jste nemohl spát? Měl jste obavy ze silného protivníka?

Ne, já se nikdy soupeře nebojím. Naopak, těšil jsem se. Když jsem jel do Teplic, kde jsem měl chytat první ligový zápas, tak jsem už po cestě chtěl, aby už se hrálo. Moc se pokaždé do branky těším. Nevím, proč jsem nespal, ale když to tak vyjde pokaždé, tak klidně ať to tak klidně je.

Poté, co jste ustáli nápor Plzně jste po brejku Čmelíka a zakončení Papadopulose šli do vedení. Takhle jste si to před utkáním plánovali?

Čmelík je výborný rychlostní typ hráč. Měli jsme takové situace i ve Zlíně. Byla to parádní akce zakončená skvělou přihrávkou před branku. No, a když před ní máte takového útočníka, jakým je Papa (Michal Papadopulos), tak to je radost. On, když dostane ten míč, tak to prostě trefuje. Ale nechtěl bych se bavit ale jen o dvou hráčích. Je nás tam jedenáct a když jsme v 80. minutě viděl, jak se kluci chytají za nohy v křečích... každý si sáhl na dno, odjezdili jsme to.

Do Karviné jste se vrátil v zimě z druholigového Třince, kde jste ale téměř nechytal. Dal vám ten půlrok něco?

Ještě před Třincem jsem hostoval ve Frýdku-Místku, kde jsem chytal, než sezona kvůli covidu skončila. V Třinci na podzim jen přáteláky, velký smysl ten půlrok neměl. A když jsem se v zimě vrátil, moc jsem s tím, že bych ligu chytal nepočítal. Jsem za tu šanci vděčný a snažím se ukázat, že jsem v brance oprávněně.

Zleva Jean-David Beauguel z Plzně a Jean Mangabeira z Karviné.

Vladimír Pryček, ČTK

O místo v brance se perete se zkušenějším Petrem Bolkem a Vladimírem Neumanem. Jak nyní vnímáte svou pozici a to, že vám Bolek kryje záda?

Jsme dobrá parta. Ať chytám já, nebo kluci, tak si fandíme, podporujeme se a pomáháme si. Trenéři mi vždy říkávali ať jsem trpělivý, že se dočkám. Počkal jsem si a nyní jsem dostal šanci. Moc si toho vážím a udělám maximu, abych v brance vydržel co nejdéle.

Jak to nese Petr Bolek? Nestěžuje si?

Peťa je velká osobnost kabiny. Je to pohodový člověk, který pomáhá na tréninku i v kabině. Hodně to prožívá, až mě to překvapuje. Je to otázka spíše na něj, ale nevím, že by byl nějak naštvaný. I když chytat chce každý brankář a konečné slovo má vždy trenér. Je skvělé, že má na výběr. Jak Peťa, tak Vláďa (Neuman) odchytali skvělé zápasy a každý z nás tří může chytat.