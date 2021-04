Plním si sny, liboval si slávistický hrdina, který zlomil Spartu, a spěchal do kádě s ledovou vodou

Totálně zvrátil průběh nejsledovanějšího fotbalového utkání na tuzemské scéně. Při nedělním derby odvěkých pražských rivalů Slavia-Sparta domácí záložník Tomáš Holeš v posledních vteřinách první půle napálil balon levačkou přesně k tyči! Letenský soupeř už se z direktu osmadvacetiletého středopolaře nevzpamatoval. Lepší týden by si odchovanec Hradce Králové snad ani nemohl vysnít. Vždyť ve čtvrtek Slavii zachránil bod trefou v nastavení v úvodním duelu čtvrtfinále Evropské ligy!

Dokázal jste si představit před pár dny lepší scénář dvou tak těžkých a prestižních zápasů, které jste zásadní měrou ovlivnil a přispěl k výsledkům pro Slavii bez nadsázky parádním?

Mám fakt krásné období... Všechno to do sebe zapadlo, ale myslím, že jsem tomu šel naproti. Plním si svoje sny. Nejprve gól na hřišti Arsenalu znamenající vyrovnání, pak gól Spartě v derby. To jsou branky, na které se nezapomíná.

Přitom úvod derby Slavia úplně vydařený neměla. Sparta vás přehrávala a byla velice nebezpečná.

Nezačali jsme moc dobře. Z naší strany byl výkon poměrně nervózní, navíc byla patrná únava z náročného programu. Podržel nás Ondra Kolář. Naštěstí se nám povedla jedna gólová akce, z které padl gól do šatny. My jsme se uklidnili a obraz hry po pauze se změnil. V druhé půli jsme už byli schopní udržet se na balonu, kombinovat. Měli jsme to pod kontrolou.

Gól, který Spartu zlomil, jste vstřelil v posledních vteřinách před pauzou. Měl jste v hlavě myšlenku, že budete zakončovat? Nebo jste spíše myslel na čas a chtěl dohrát poločas za bezbrankového stavu?

Dostal jsem balon od Lukáše Provoda. Určitě jsem neměl myšlenky, že budu míč držet, protože už musí být každou chvilku poločas. Viděl jsem, že Nico Stanciu je volný, tak jsem mu přihrál a on mi krásně balon narazil do kroku. Byla to dobrá pozice na střelu. Zkusil jsem obstřel ke vzdálenější tyči. A rána se mi povedla náramně.

Stanislav Tecl vstřelil druhý gól Slavie v derby.

Vlastimil Vacek, Právo

Poslední týden byl ve vašem podání doslova fantastický. Ovšem když jste v létě 2019 do Slavie dorazil, nebyl start na nové adrese ideální a mnohdy jste měl problémy se dostat do sestavy. Nedeptalo vás tehdejší těžké období?

Je fakt, že se vše vyvinulo naprosto neskutečně. Po přestupu do Slavie jsem moc nehrál, kolikrát jsem nebyl ani v nominaci k utkání. Přitom po příchodu jsem byl laufu, vždyť v Jablonci jsem pravidelně střílel i góly. A najednou jsem vůbec nehrál. A pokud už jsem se na trávník dostal, nebyly moje výkony nijak oslnivé. Nicméně o hostování jsem nepřemýšlel. Šlo jen o první půlrok. Pak mi trenéři našli nové místo ve středu pole a já začal hrát pravidelně. Myslím, že jsem se stal platnou součástí kádru.

Po zápase na Arsenalu média zaplnil obrázek s textovou omluvou vašeho bratra směřovanou k sousedům za jeho hurónský řev po vaší trefě v posledních vteřinách. Po vítězném gólu v derby se zřejmě také pěkně odvázal...

Výhoda je, že derby se hrálo brzy, takže omluva snad tentokrát nebude potřeba. Musím přiznat, jak mě překvapilo, když se vše probíralo v médiích. Bylo to docela vtipné. Ale od bráchy omluva sousedům byla myšlená upřímně. To vím určitě.

Už ve čtvrtek vás čeká odveta čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu. Trenér Trpišovský po zápase se Spartou zmiňoval, kolik z vašich spoluhráčů hrálo s menšími či většími bolístkami. Bude dostatek prostoru zregenerovat na bitvu o semifinále evropského poháru?

Únava je hodně znát. Třeba v případě Lukáše Provoda absolutně nechápu, kde bere síly. Ale na druhou stranu to tak máme celou sezonu a už jsme na nabitý program zvyklí. Každý ví, co mu nejlépe pomáhá. Navíc zásadní výhodou je, že zatímco do derby jsme měli na odpočinek a přípravu jen tři dny, tentokrát je o čtyřiadvacet hodin více. A to je super. Ty tři dny jsou hraniční.

Prozradíte, co je nejlepším stimulem pro urychlení regenerace ve vašem případě?

Já si rád dopřeji koupel v ledové vodě, což je super pro svaly. A také máme fantastické fyzioterapeuty, kteří nás vždy rychle dají do kupy.