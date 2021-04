Přiznání opavského trenéra. Aktuálně do ligy asi nepatříme, přiznal Kováč

„Hlava je prevít. Jsme ve špatné situaci, a přestože v tréninku vypadají kluci dobře, v ostrém utkání si nevěříme," říkal opavský trenér Kováč po sedmnácté porážce v sezoně v rozhovoru pro televizi 02.

„Když se nevyhrává, sebedůvěra se buduje jen velmi těžko. V poločase jsem na hráče zvýšil hlas. Utkání s Baníkem je derby, důležitý zápas v tomto regionu. Nabádal jsem je, ať se nebojí hrát, ale my jsme se báli. Řešíme situace zbrkle, odevzdáváme míče soupeři, i když nejsme pod tlakem," zoufal si Kováč.

Po poločasové bouřce v kabině změnila Opava tříobráncový systém na hru se čtyřmi beky a hru lehce vyrovnala. Dostala se i do šancí, nicméně Smola, který vystřídal nevýrazného Juřenu, dvakrát trefil jen brankáře Laštůvku. „Kdybychom jednu šanci dokázali využít, byli bychom zpátky v zápase. Jenomže místo toho jsme dali po další naší chybě šanci soupeři, aby vstřelil třetí gól. My góly nedáváme, proto to je tak, jak to je," poukázal Kováč a přiznal, že v záchranu prvoligové příslušnosti už moc nevěří.

Necítím od týmu sílu dohrát to do konce

„Víme, v jaké jsme situaci. Dali jsme se na nějakou cestu, která je ale dlouhodobá. Aktuálně do ligy asi nepatříme. Máme patnáct bodů, to se nedá zachránit. Jedeme do Mladé Boleslavi (sobota 17. dubna od 14 hodin), budeme bojovat, protože chceme vyhrát každý zápas, ale necítím od týmu sílu dohrát to do konce. Když prohráváte každý týden, tak to leze na mozek," přiznal Kováč.

Zleva Jan Juroška z Ostravy, Karol Mondek z Opavy.

Petr Sznapka, ČTK

Podle Kováčova parťáka Aloise Skácela mělo na výkon Opavanů vliv zranění kapitána Jana Žídka při předzápasové rozcvičce. „Měl zdravotní problémy, museli jsme ho ze zápasu vyřadit. Bohužel to na náš výkon značně ovlivnilo. Tím, že nebyl na hřišti, to bylo takové bázlivé, nejisté. Věřím, že je to jen krátká indispozice a na příští utkání bude v pořádku," uvedl Skácel.

Překvapila i absence exbaníkovce Tomáše Smoly od začátku utkání v Ostravě. „Chtěli jsme tam mít více rychlostní hráče, ale ten záměr se nepodařil," přiznal Skácel. „Naše šance se snižují, čekají nás soupeři z horní poloviny a bude to hodně náročné. Ale končíme až 29. května," dodal opavský trenér Skácel.