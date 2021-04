Slavia může klidně dojít až do finále, větří po derby její největší odpůrce

Jako když jdete za sousedkou a otevře vám manžel... Originální ligový komentář, týká se ovšem zápasu Příbrami s Olomoucí.

Ústředním motivem nového dílu je samozřejmě derby pražských S. A Fanda s rudým srdcem musí uznat, že vzhledem k aktuální síle Slavie je nesmiřitelný rival schopný dojít snad až do finále Evropské ligy.

„Když bez čtyř obránců remizují na Arsenalu, co předvedou, až budou kompletní...?" žasne kritik, který jinak do sešívaných neustále rýpe.

Po derby mu samozřejmě došel humor. „Pět let, bejku, pět let bez vítězství. Pět let bez pocitu, že jsme sešívanou lůzu zadupali do země..." běduje a láteří, že ve druhém poločase viděl v rudých dresech místo bojovnosti a nadšení jen nihilistický chaos vzdáleně připomínající fotbal.

„Je to smutné, ale je to tak," komentuje další triumf Slavie.

