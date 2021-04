Dokonalá pomsta Kostky! Krásná odpověď, mne si ruce hrdina Pardubic

Povedla se mu dokonalá sportovní pomsta. Ve Slovácku se na podzim rval o místo, jenže šanci nedostal a v zimě odešel do Pardubic. Teď si mne spokojeně ruce. Dominik Kostka se v kádru ligového nováčka prodral do základu a první ligový gól si pikantně schoval právě proti týmu z Uherského Hradiště.

„Pocity jsou smíšené, jsem z toho takovej rozladěnej, protože na gól jsem čekal delší dobu. Měl jsem příležitosti, které jsem spálil a dodnes mě mrzí. Ale tahle branka je možná cennější než jakákoliv jiná," pokyvoval záložník Východočechů, jehož trefa z 52. minuty úterní dohrávky srazila partu trenéra Svědíka do kolen. „Byla to ode mě krásná odpověď. Mohl jsem jim dát zpětnou vazbu a skromně jim ukázat, že jsem na to měl, nebo že jsem mohl šanci ve Slovácku dostat," řekl Kostka, který před utkáním netajil ohromnou motivaci.

„Trenér mi v poločase říkal, že si myslí, že jsem až přemotivovanej, což měl asi pravdu. Do zápasu jsem chtěl dát fakt úplně všechno. První poločas z mé strany nebyl úplně dobrej, ale zvládl jsem si odehrát svoje aspoň do defenzivy. Šel jsem ale do zápasu určitě s tím, že chci vstřelit branku," vykládal.

Hráči Slovácka oslavují úvodní gól proti Pardubicím.

Roman Vondrouš, ČTK

Premiérovou trefu mezi elitou slavil ve svém třináctém zápase. Třináctka mu přinesla štěstí. Míč z dorážky totiž protlačil do sítě díky dvěma houslím, které nasadil brankáři Nemravovi i na brankové čáře stojícímu Kalabiškovi.

„Chtěl jsem to původně obstřelit na zadní tyč, ale byl jsem už zatavenej a na tomhle terénu jsem si netroufl. Trochu mi to sjelo a prošlo dvěma „houskama". Ale počítá se... Mně je vcelku jedno, jestli jsem trefil šibenici nebo to propálil se zavřenýma očima," doplnil.

Jeho rána dodala Pardubicím klid, Slovácko už na obrat nenašlo morální sílu a připsalo si teprve druhou porážku z posledních patnácti zápasů. Přitom jeho úvod byl pro domácí jako ze zlého snu, když Kliment po necelých deseti minutách otevřel skóre. „Vstup nám paradoxně hodně ublížil, začali jsme hrát úplně jinou hru, než jsme byli zvyklí. Pomalu si přihrávali, uspali hru, neběhali jsme a zbytečně soupeře pustili do hry," lamentoval trenér Slovácka Svědík, jehož tým před nedělním šlágrem na Letné promarnil možnost poskočit právě před Spartu na druhou příčku tabulky.

Hráči Pardubic se radují ze vstřeleného gólu proti Slovácku, v popředí jeho autor Ewerton.

Roman Vondrouš, ČTK

Obrat nastartoval krásným přímým kopem o pravou tyč Brazilec Ewerton. „Ewe trefil neuvěřitelnej trestňák, dostalo nás to hodně na koně," připomněl Kostka. Těsně před pauzou si pak srazil Čelůstkův centr do vlastní sítě Hofmann a zmiňovaný Kostka pak položil favorita definitivně na lopatky. „Když jsme vedli o gól, už jsem tušil, že zápas dotáhneme do vítězného konce, protože tenhle tým má charakter a srdíčko," dodal 24letý záložník Pardubic.