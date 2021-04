Tlak vnímám, ale řeším jen to, co mohu ovlivnit, svěřil se po debaklu v Karviné trenér Horejš

„Na podzim jsme s patnácti zápasů uhráli patnáct bodů a všichni byli spokojení. Nyní máme po čtrnácti utkáních o bod více, takže jsme na to lépe. Akorát tam je jeden problém. Všechno kazí ta dlouhá série bez výhry," uvedl trenér Dynama David Horejš.

O tom, která kabina se bude v sobotu vpodvečer radovat ze tří bodů, bylo téměř jasno po jedenácti minutách souboje tabulkových sousedů. Úvodní šanci zápasu měl po mizerné malé domů Mikuše hostující Meszároš, z úhlu ale odkrytou branku netrefil. A pak už pálili jen domácí. Nejprve se přesně k tyči trefil Albánec Qose, druhý gól Karviné přidal po rohovém kopu o čtyři minuty později Herc a hráči Dynama se už z tvrdého knokautu nezvedli.

„Začali jsme hrát až ve chvíli, kdy jsme prohrávali 0:2," ulevil si bosenský obránce Českých Budějovic Benjamin Čolič. „Jsme strašně zklamaní. Chtěli jsme se v Karviné nějakým bodovým ziskem zvednout, místo toho dostaneme tři góly. Z toho dva po standardkách. Máme s tím v poslední době obrovský problém," popisoval Čolič.

Poslední ránu zasadil Jihočechům v první minutě druhého poločasu po centru Bartošáka důrazný stoper Eduardo Santos. „O přestávce jsme se bavili o tom, že se pokusíme dát kontaktní gól, místo toho po centru, který proletí bez povšimnutí celým vápnem dostaneme třetí gól. S tím se pak se dá těžko něco dělat," přiznával Horejš.

Českobudějovický trenér není po dlouhém období bez tříbodového zisku v dobré pozici. „Když nejsou výsledky, tak ten tlak je vždycky. Ale klukům jsme říkali, aby to neřešili. Já tohle ovlivnit nemůžu a snažím se dělat jen to, co ovlivnit můžu. A to je tým co nejlépe připravit na další zápas. Ta špatná série nás mrzí a musíme udělat všechno, abychom ji rychle zastavili," uvedl českobudějovický trenér.

Podle výsledku se mu to ale úplně nezdařilo. „Nemohu klukům vyčítat absenci bojovnosti nebo snahy. Prohráli jsme ale snad všechny osobní souboje. Bez agresivity a důrazu se hrát nedá. Dva góly jsme dostali po standardkách, přestože jsme na to, že Karviná v nich patří mezi nejlepší týmy ligy, upozorňovali. Není to o systému, ale o osobní zodpovědnosti každého hráče," upozorňoval Horejš.

Zatímco domácí těžili z povedených centrů, hostující Čolič posílal pasy před branku Karviné zbytečně. „Nedaří se nám a naše sebedůvěra vadne. Chybí důraz ve vápně, větší hlad si pro ten gól jít. Jsme v těžké situaci a je čas abychom to otočili. Před dvěma měsíci jsme byli pátí a teď jsme až dvanáctí. Nálada tomu odpovídá. Není a ani nemůže být dobrá, když nevyhráváme," přiznal Čolič.