Kúdela? Nevypadal dobře. Ale složitou situaci vzal na sebe, těšilo Trpišovského

Jak těžký pro vás zápas byl?

Byl složitý. Vzhledem k terénu byla spousta osobních soubojů, míč byl hodně ve vzduchu. Moc čistého času se nehrálo a před brankami moc zajímavých situací nebylo. Na obranu hráčů však musím říct, že na takovém terénu je to složité, míč byl často ve vzduchu. Podařilo se nám dát gól z penalty, jinak to bylo mistrovství Evropy v osobních a hlavičkových soubojích. Po fyzické stránce nesmírně náročné utkání. Ale vzadu se nám podařilo uskákat většinu centrů od soupeře. Domácí hráli hodně jednoduše, hlavně od Mosquery jich chodilo do vápna hodně a nám se je podařilo víceméně posbírat. V defenzivě jsme to zvládli velice dobře.

Po čtvrtečním vyřazení s Arsenalem jste říkal, že jste už jeli na prázdnou nádrž. Podařilo se ji doplnit?

Stálo to spoustu sil, terén byl měkký, zapískovaný. Osobní souboje většinou berou víc sil než samotné běhání. Liberec hrál náročně, hodně běhal a napadal. Bylo to nahoru dolů. V první půli měli lepší pohyb, sbírali ve středu hřiště hodně míčů a my jsme byli hodně bez balonu. Myslím, že nám pomohli střídající hráči. Končili jsme ve čtvrtek kolem půlnoci, dnes se hrálo od čtyř hodin, čerstvou krev jsme potřebovali. Noví hráči na hřišti nám zápas pomohli dohrát tak, jak jsme potřebovali.

V závěru jste Liberec přehrávali.

Právě díky kombinaci nových hráčů a asi i trochu únavy Liberce. Hlavně v první půli nás trochu přehrával díky lepšímu pohybu ve středu hřiště. Na druhou stranu je tohle pojetí stálo strašně moc sil. Ke konci podle mě už tolik nestíhali dostupovat naše tři stopery a my jsme se dostávali víc na soupeřovu polovinu.

Zleva Ondřej Kúdela a brankář Ondřej Kolář ze Slavie.

Radek Petrášek, ČTK

Z penalty rozhodl uzdravený Ondřej Kúdela. Oddechl jste si, že ho máte zpět?

Jsem rád, že se vrátil. Je to pro nás důležitý hráč. Nebylo to pro něj jednoduché. Dlouho soutěžní zápas nehrál, byl po antibiotikách a po úraze, a ještě minulý týden nevypadal vůbec dobře. Naskočil do toho a odvedl velice dobrý výkon, i když pro něj jako pro technického hráče to bylo na těžkém terénu ještě složitější. S jistotou proměnil penaltu. Složitou situaci vzal na sebe a dal vítězný gól. Jsem rád, že je zpátky, protože momentálně jsme ve stavu, že jsme doma nechávali spoustu hráčů, kteří doléčují zranění, takže každý takhle kvalitní hráč je potřeba.

Jak velký krok k titulu jste udělali?

Velký. Liberec je dlouhodobě na špici tabulky, na podzim hrál skvěle Evropskou ligu, má spoustu kvalitních hráčů. Doma moc často neprohrává a body se odsud jen tak nevozí. Vzhledem ke čtvrtečnímu zápasu, novému rozestavení a spousty změn v sestavě mají tři body z Liberce obrovskou cenu. Zápasy tady nejsou jednoduché, spousta týmů tady ztrácí, pro nás je to velký krok.

Jak to vypadá se zraněnými hráči Ondřejem Lingrem a Alexanderem Bahem?

U Ondry je to podobné jako u Simy, jde o přetížení určitých partií. Možná už ve středu by mohl být k dispozici. Už derby odehrál se sebezapřením, protože jsme ho tam potřebovali, stejně tak proti Arsenalu. Nechceme však, aby to skončilo nějakým vážnějším problémem jako u Simy. Jde vyloženě o preventivní věc. A u Alexe jde o zranění v horní části těla po pádu na zem ze zápasu s Arsenalem, kvůli kterému o poločase střídal. Má problém s ramenními vazy. Je tam také příslib, že by to nemělo trvat déle než týden.