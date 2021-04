Kuchťák je vych..., to všichni víme, litoval Chaluš klíčové penalty

„Slavia měla hodně náročný program, čehož jsme chtěli využít. Byla dnes k poražení. Bohužel se nám to nepovedlo. Do sedmdesáté minuty jsme plán plnili dobře, pak nás trochu zatlačila. Projevila se kvalita hráčů, kteří vystřídali a hru oživili. Dostali nás pod tlak, měli jsme toho dost. A bohužel jsme zase dostali gól z penalty," hořekoval stoper Slovanu Matěj Chaluš.

Jeho parťák ve středu obrany Purzitidis kopnul v šestnáctce Kuchtu a trestný kop posvětil VAR. Šest minut před koncem desítku proměnil Kúdela.

„Kuchťák je vychcanej, to všichni víme. Pak už to bylo na rozhodčím, jestli ji pískne. A písknul," poznamenal Chaluš na adresu Jana Kuchty, jenž ještě před rokem oblékal liberecký dres.

„Honzu Kuchtu všichni známe, je chytrej, umí si najít takovou situaci. Těžko někomu něco yyčítat, Kuchta to udělal chytře," poznamenal kouč Liberce Pavel Hoftych, podle něhož zápas zlomilo na stranu hostů trojité střídání Slavie po hodině hry.

„Rozhodlo dostřídání Slavie a rozdíl v kvalitě a šířce kádru, když hráči jako Provod, Ševčík nebo Kuchta přiložili pod kotlem a vyústilo to penaltou po faulu na Kuchtu. Kuchťák tam přinesl víc náběhových situací. Škoda, hráči se odevzdali a dali do toho absolutní maximum," litoval kouč Liberce.

„Slavia má široký a hodně kvalitní kádr. Pro nás v obraně to bylo těžký, když na nás přišli čerství hráči. Myslím, že kdyby penalta nebyla, Slavia nevyhraje," podotkl Chaluš. Slovan na ligovou výhru čeká už čtyři zápasy a vzdaluje se mu šance na evropské poháry.

„Bylo to bojovné utkání. Chtěli jsme, aby to mělo tempo, abychom ze Slavie vyždímali, co z nich ještě zbylo. Trápí nás ale koncovka," připomněl Hoftych třetí zápas v lize bez vstřelené branky, celkem gólový půst trvá už 318 minut. „V koncovce se nám nedaří, musíme to změnit už v následujícím zápase v Opavě," uzavřel Chaluš.