Úleva, oddechl si Vrba. Jeho Sparta odrazila atak ligové senzace

Situace byla vážná. „Po dvou porážkách jsme prostě už museli, přes to nejel vlak. Tak jsme zápas brali," trefně popsal Tomáš Wiesner, autor vítězného gólu.

Hrálo se o hodně, protože ligová senzace ze Slovácka ztrácela na Spartu jen bod.

„Samozřejmě úleva. Vyhráli jsme nad mužstvem, které bylo s námi v kontaktu. Výhra je tedy o to důležitější, že jsme trochu odskočili, navíc máme i lepší vzájemné zápasy," cení si trenér Pavel Vrba.

První poločas se jeho borcům vůbec nepovedl. V průběhu druhé půle zkušený kouč rázně vstoupil do dění. Rozhodující akci sehráli Plavšič s Wiesnerem jen sedm minut poté, co na křídlech nahradili Karlssona s Krejčím starším.

„Začátek druhého poločasu už byl lepší. Láďa Krejčí měl gólovou příležitost. Pak jsme si pomohli i střídáním. Hráči, kteří přišli, byli mnohem pohyblivější, aktivnější. Jejich souhra rozhodla o zápase. Nejprve Wiesner po centru Plavšiče trefil tyčku, krásná akce. A o chvilku později přišla akce gólová. Musím říct, že nám tentokrát střídající hráči velice pomohli," pochvaluje si kouč.

Švédské eso limituje zranění

Plavšič s Wiesnerem přitom v posledních zápasech vypadli ze sestavy. Teď si řekli o návrat.

„Karlsson nás před svým zraněním táhl, strašně nám pomohl, dával góly. Byl z křídelních hráčů asi nejlepší. Určitě jsme mu nechtěli po zranění nějak ublížit. Na druhou stranu, hráči, kteří prostřídali, byli výrazně lepší. Uvidíme, jak budou vypadat v týdnu. Určitě si ale řekli, aby v příštím zápase hráli v základu," souhlasí Vrba.

Švédský křídelník zatím není ve svojí kůži, po zranění v obličeji hraje s helmou.

„Určitě to není v kondici. Karlsson normálně trénuje. Zranění ho spíš limituje v osobních soubojích. V druhé půli mu šel balon na hlavu a on ho hrál nohou. Je otázka, jestli dokáže limit zvládnout. Už by měl pomaličku zmizet a měl by být v pořádku. Je to hodně na něm," přemítá kouč.

V Jablonci přišel o Hancka, proti Slovácku zase o Čelůstku.

„Řekl si o střídání. Dostal pravděpodobně úder do hlavy. Točila se mu, měl mžitky a rozhodl se, že dál nemůže pokračovat. Jak se ale Krejda (Krejčí mladší) stáhl dozadu na stopera, tak jsme tam dostali hráče, který tvořil. Nic proti Čelůstkovi. Hráči, kteří posty změnili, nám také pomohli. Možná jsme tedy potom byli tvořivější, měli víc mezihry než na začátku utkání," poukazuje Vrba.

Vzpomíná si na Bystroně

Ještě zodpovědnější role po Čelůstkově nuceném odchodu každopádně připadla Martinu Vitíkovi. A benjamínek ji parádně zvládl.

„Je to mladý kluk. Občas udělá chybu v rozehrávce. Na druhou stranu, je mu osmnáct let. V lize snad kromě slávisty Zimy nikdo jiný takový není. Věříme, že zkušenosti v budoucnu ve Spartě zúročí a klubu vrátí," doufá trenér.

Otázkou je, jakou roli chystá pro Krejčího mladšího. Zda ho bere jako středního záložníka, nebo ho nakonec nechá hrát stopera...

„Vzpomínám si na Davida Bystroně. Hrál v Baníku defenzivního záložníka, přišel do Plzně, hrál stopera a skvěle. Využil na stoperu kvalitu, kterou získal v mladém věku jako střední záložník," dává dobrý příklad.

„Naopak si myslím, že to hráčům do budoucna pomůže. Vyhrají se na postu defenzivního záložníka a dokážou být na stoperu výjimeční v mezihře a v zakládání útoků. Jsou pak jistější, vykopanější, což pro ně bude obrovská výhoda. Nebo v minulosti také Tomáš Sivok. V Budějovicích hrál záložníka, pak ve Spartě stopera. Myslím si, že mu to pomohlo," vzpomíná Vrba.