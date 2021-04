Jablonec znovu dostal Spartu pod tlak. Uvidíme, co se z toho vyvrbí, usmívá se Rada

„Alespoň 24 hodin teď budeme druzí a užijeme si to. Jsme rádi, že tam jsme a chceme se tam udržet. Do konce máme ještě šest kol a uvidíme, co se z toho vyvrbí. Hráči mají motivaci a chtějí se o ty příčky poprat," řekl kouč Petr Rada.

Co na to Dominik Pleštil, který proti Karviné zaznamenal gól a parádní asistenci Doležalovi před prázdnou branku? „Boj o druhé místo bereme jako bonus. Samozřejmě každý to v hlavě trochu má, ale snažíme se na to nemyslet. V kabině to neřešíme, každý rok chceme hrát co nejvýše," poznamenal jablonecký odchovanec.

Momentálně vedou zelenobílí před Spartou o dva body, Letenští však mají dva zápasy k dobru. Ten první ve středu na hřišti Pardubic, kterým budou zítra v Jablonci fandit. „To je jasný, pokud jsme je přeskočili. Sparťani určitě taky o víkendu chtěli, abychom v Plzni prohráli, Ať vyhraje lepší a uvidíme, co nám to přinese," usmál se jablonecký kouč.

Trenér Jablonce Petr Rada hovoří s rozhodčím Zbyňkem Proskem.

Vlastimil Vacek, Právo

Jemu přivál zápas 28. kola s Karvinou vynikající první poločas, kterou Severočeši ovládli jasně 3:0. „Dostali jsme se rychle do vedení, pak to máte vždy snazší. První půle byla z naší strany velice dobrá. Vedli jsme 3:0 a ještě jsme měli dvě šance. Bohužel Doly (Doležal) stoprocentní šanci nedal. Měli jsme i nepřesná zakončení," liboval si Rada, jehož tým drží už osm zápasů dlouho sérii neporazitelnosti.

„Ve druhém poločase byla asi pětiminutová pasáž, kdy nás soupeř zatlačil, měl střely, které jsme zblokovali a poslední skončila na břevně. Šlo o pětiminutový výpadek, kdy jsme hráli pasivně. Stáli jsme zabarikádovaný ve vápně, ale hráče jsem burcoval, abychom utkání dohráli s nulou vzadu. Pro nás je důležitá, protože už několikrát jsme inkasovali v devadesáté minutě," byl Rada rád i za čisté konto.

Martin Šindelář z Karviné v duelu s Jabloncem.

Radek Petrášek, ČTK

„S výkonem jsem spokojený, byť nedostatky tam samozřejmě byly. Ale ty tam jsou vždy. Hráčům jsem poděkoval," uzavřel zkušený kouč. Nyní je v boji o stříbro na tahu Sparta.