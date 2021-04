Myslím, že nemůžeme být dostiženi nikým ze sestupových míst, věří kat Příbrami Keita

„Já se dokážu namotivovat na každý zápas, ale na Příbram jsem se těšil. Jel jsem do prostředí, které znám. Byl jsem velmi rád, když mě trenér poslal po změně stran na hřiště. Pro mě to byl velmi dobrý den, dal jsem dva góly. Ten první po Puškáčově přihrávce mezi obránce, kdy jsem se jen soustředil, abych míč dobře trefil z první, terén nedovoloval si ho nějak zpracovávat. Při tom druhém mi posadil Roman Květ míč perfektně na hlavu. Byl to od něj dárek. Trenér mi říká, abych chodil víc na přední tyč před obránce. Dnes jsem to splnil, stačilo jen trknout," usmíval se francouzský útočník.

Trenér Luděk Klusáček musel udělat o půli dvě změny. „Bylo to nutné, protože Necid s Osmančíkem se nedokázali prosadit, ale nebylo to jen o nich. Nová dvojice útočníků splnila to, co jsme chtěli. Zatímco v první půli jsme převahu nedokázali zúročit. Ve druhé se vše zlepšilo, dominovali jsme a dávali góly," liboval si kouč klokanů.

Tři Body z Příbrami bere jako razítko na záchranu. „My už hrajeme dvě tři kola v klidu, ale samozřejmě další tři body jsou potvrzením. Myslím, že nemůžeme být už dostiženi nikým ze sestupových míst," pravil spokojeně. „Ale není to jen o záchraně. Něco dlužíme fanouškům. Dávali jsme málo gólů, teď jsme dali čtyři, snad budou spokojení," dodal.