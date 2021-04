Kouč Příbrami Valachovič po debaklu: Tušil jsem, že budeme mít problémy

„Stále platí, že od chvíle, co jsem přišel do Příbrami, jsme s hráči o záchraně nemluvili. Připravujeme se na nejbližší zápas, teď na Karvinou," říkal i po výprasku od „Klokanů" kouč Jozef Valachovič.

Po utkání byl ale viditelně rozladěný. „Byl to z naší strany hodně nevydařený zápas ve všech směrech. V prvním poločase to ještě bylo jakž takž vyrovnané, ale do velkých šancí se nikdo nedostal. Po pauze hosté dominovali. Jednak jejich hru hodně oživil příchod Keity a Puškáče, ale výrazně jsme k tomu přispěli naším špatným výkonem v defenzivě. Ve Zlíně nás podržela, teď neobstála. Po druhém inkasovaném gólu jsem měl pocit, že to hráči zabalili. Dostali jsme čtyři góly a hosté měli ještě dvě šance," konstatoval Valachovič.

A přidal další důvody výprasku. „Tušil jsem před zápasem, že budeme mít problémy, neboť jsme na tom nebyli dobře fyzicky po zápase ve Zlíně. Máme navíc dost zraněných, nemůžeme si pomoct prostřídáním hráčů. Prohráli jsme, ale ani po dnešku nic nevzdáváme. Z Karviné chceme přivézt body," vyslovil zbožné přání příbramský kouč.