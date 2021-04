Zbrojovku srazila v Hradišti penalta. Teď musíme zvládnout Teplice, má jasno kouč Dostálek

„Fotbal je hra o chybách a my jsme se jich bohužel nevyvarovali," stýská si zklamaný brněnský trenér Richard Dostálek. „Stál proti nám kvalitní a dobře organizovaný tým, který bojuje o evropské poháry. Přesto jsme mu byli místy rovnocenným soupeřem, občas jsme měli i navrch. Dokázali jsme se dvěma góly dostat zpátky do zápasu. Jenže pak jsme se dopustili zbytečného faulu a Slovácko bylo zase na koni," lituje penaltového zákroku Dreksy na rychlonohého Klimenta.

Brněnský kapitán Pavel Dreksa si uvědomuje, že situaci nevyřešil nejlíp. „Kliment se přede mě natlačil a vyžádal si penaltu. Udělal to dobře, povedlo se mu to," smutní zkušený stoper. „Škoda, že jsme nebyli za stavu 2:2 trpělivější. Hráli jsme venku, bodík by byl dobrý. Místo toho, abychom čekali na brejky my, vytěžili z rychlého protiútoku naopak domácí," štve ho.

Brňany tentokrát nepodržel ani brankář Berkovec. Zdálo se, že zejména při vedoucí trefě Hradišťských z přímého kopu notně zaváhal. „Předcházely tomu ale další chyby. Nejdřív Honza Hladík zbytečně fauloval, a pak jsme postavili mizerně zeď. To byla velká nezodpovědnost. A ani zákrok Martina Berkovce nepatřil k nejlepším," připouští Dostálek.

Klíčový duel s Teplicemi

Jeho mužstvo čeká v neděli patrně klíčový duel. Zbrojovka bude na svém stadionu hostit Teplice, které jsou v boji o ligovou záchranu jejím nejbližším konkurentem. V případě vítězství by Brňané stáhli manko na Severočechy na jediný bod. „Nezbývá nám teď už nic jiného než utkání zvládnout," má jasno trenér.

Zleva Vlastimil Daníček ze Slovácka a Adrián Čermák z Brna.

Dalibor Glück, ČTK

Dreksa věří, že Zbrojovka zmobilizuje během čtyř dní síly. „Musíme hlavně zůstat pozitivní. Mrkneme se na video a rozebereme si chyby, jichž jsme se v Hradišti dopustili. Proti Teplicím musíme zabrat, protože víc šancí zůstat reálně v boji o udržení už pak asi nedostaneme," ví dobře.