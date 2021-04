To se hned tak nevidí! Dvě nařízené a vzápětí odvolané penalty během čtyř minut

„Na lavičce jsme bezmocní, ale věřili jsme, že to tak dopadne. VAR jen potvrdil, co potvrdit měl," tvářil se trenér Zlína Bohumil Páník, jako by ho dvě inkriminované situace ani nijak nezaskočily, natož aby ho vyvedly z míry.

První, kdy po souboji s Cedidlem šel k zemi Tecl a měla následovat první penalta, druhá po čtyřech minutách, kdy míč přistál na ruce Vřeštila a měla přijít druhá.

Však už si nejlepší ligový střelec Kuchta chystal balon, aby se ujal exekuce, k níž ho vybízeli jak poslední slávistický penaltový exekutor Kúdela, tak i rumunský legionář Stanciu.

Střelec Jan Kuchta ze Slavie se raduje z gólu.

Ondřej Deml, ČTK

„Ani mě nijak nenaštvalo, že rozhodčí penaltu odvolal," zůstal v klidu Jan Kuchta i přesto, že se mu v ten moment nabízela příležitost zvýšit náskok v tabulce střelců a upevnit si vedení.

„Ta první penalta stejně nebyla, protože celé situaci předcházel ofsajd. Přesto mi zatrnulo z obavy, že jsem své mužstvo poškodil," netajil Martin Cedidla, že on tedy rozhodně klidný nebyl.

Klidný nebyl ani slávistický kouč.

„Odvolaný gól nebo penalta, to není nikdy nic příjemného. Pozitiva pak přejdou na stranu týmu, proti němuž se měl pokutový kop zahrávat. Pro nás byla situace o to nepříjemnější, že jsme nehráli moc dobře," nepopíral Jindřich Trpišovský, že dvě penalty v závěru poločasu by jeho mužstvu hodně pomohly.

Nepomohly, rozhodčí Ginzel je odvolal.

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský

Vlastimil Vacek, Právo

„Nepochybně správně. VAR je pro fotbal potřeba. Pořád se sice poukazuje na chyby s ním spojené, ale přitom se nevidí dvacet dalších věcí, které opravil dobře. Je to jen o tom vychytat chyby. Odvolané penalty přišly naštěstí v samém závěru poločasu, takže jsme si mohli mnohé říct a zareagovat v kabině, " podvolil se domácí kouč bez výhrad a protestů verdiktu.

Pochopitelně i proto, že jeho tým i navzdory odvolaným penaltám dotáhl zápas do vítězného konce, a od třetí mistrovské korunovace v řadě ho dělí už jen dva body.