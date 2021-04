ŠČASNÉHO ZÁPISNÍK: Co předvedla Sparta, se jí prostě nesmí stát

„Dnes bych se chtěl víc zaměřit na zápas Sparty v Ďolíčku s Pardubicemi. Východočechy chválím dlouhodobě. Znovu opakuji, že to je velmi dobře vedené, výborně trénované a organizované mužstvo, které ví, co chce hrát. Dokáže reagovat na vývoj zápasu a je schopné potrápit kohokoliv. To jsem poznal už dřív jako trenér týmů, které se s nimi při různých příležitostech utkaly. Tím chci říct, že to není záležitost poslední sezony nebo dvou, ale výsledek dlouhodobé koncepční práce. Hrají poctivý, pro soupeře až nechutný fotbal. Někdy vyhoří, jako třeba v utkání s Bohemians, ale ti jsou v Ďolíčku doma, zatímco Pardubice tam našly azyl.

Sparta předvedla neskutečný veletoč. První dvacetiminutovka byla z její strany výborná. Pardubice v ní úplně vymazala, především po akcích Dočkala si vytvářela šance, dala pěkný první gól. Zápas mohla rozhodnout. Penalta v její prospěch, z níž dala druhý gól, byla velice sporná. Já bych ji jako sudí nepísknul, ale ani tu druhou po změně stran pro Pardubice.

Říkám si, ne poprvé, a nejsem ani sám, na co je tam vlastně VAR. Kdysi jsem patřil k těm trenérům, kteří ho vítali. Dnes si říkám, že přišel čas situaci kolem něj vyhodnotit, vyjasnit si, co od něj chceme, protože sporných momentů, v nichž má prsty anebo si jich naopak nevšímá, přibývá stále víc. A to není ku prospěchu fotbalu ani to není pomoc rozhodčím. Týká se to třeba i dvou momentů v utkání Slavie, kdy sudí písknul penaltu, která se pak nekonala. S tím je třeba něco udělat, a není nač čekat.

Vrátím se ke Spartě. Byl jsem tam jako hráč, třikrát jako trenér a dělal jsem na Letné i sportovního ředitele. Znám to tam velmi dobře, vím, jak to chodí v kabině i mimo ni. Ať už je tam jakýkoliv trenér, je nepřijatelné říct, že inkasovaná branka od Jeřábka z velké dálky znervózněla mužstvo natolik, že přestalo hrát, a vyhraný zápas nakonec ztratilo. S tím, že mužstvo najednou přestane hrát, s tím trenér v tu chvíli nic neudělá. Jistě, první gól padl po chybě gólmana Nity, ale házet na něj vinu by bylo laciné, Spartě vychytal spoustu jiných zápasů.

Nerozumím tomu, co se s hráči stalo. Zažil jsem to na Spartě i já sám jako trenér, takže to neříkám jako kritiku Pavla Vrby, prostě tohle se Spartě stává. Ale to je nepřijatelné. Prostě není možné, aby po jednom gólu mužstvo takhle vypadlo z rytmu. Ano, stane se, že přijde horší období, nedaří se, nedá se to hned zlomit, ale tohle je něco jiného. Báječně rozehrajete zápas, a pak ho nepochopitelně zpackáte. Mužstvo, které chce hrát evropské poháry, bojovat o druhé místo, a v další sezoně útočit na titul, si tohle prostě nemůže dovolit. Ale něco to vypovídá o psychické síle mužstva.

Pardubice po Jeřábkově brance byly lepší, vytvářely si šance. Ale ta penalta pro ně, to byla katastrofa. Jestliže tohle dokáže rozhodčí písknout, a nejde se ani podívat na video... K tomu nemám co říct, to je prostě strašné.

Slavia jde za titulem

Slavia znovu potvrdila, že jde za titulem, a míří i za rekordem v počtu zápasů bez porážky. Souvisí to i s tím, co jsem říkal nedávno, že zápasy bude s blížícím se koncem sezony rozhodovat síla laviček. A tu má Slavia velikou. Opět se mi líbil Jablonec, říkám to poněkolikáté. Znovu chytil formu, jednoznačně porazil Karvinou. Parádně zkomplikoval Spartě boj o druhé místo a kvalifikaci Ligy mistrů. Sparta má jeden zápas k dobru, ale s Plzní, která se chytila.

Když se ale podíváte na los Jablonce a Sparty, papírově jsou na tom lépe Severočeši. Jedou do Českých Budějovic, mají doma Olomouc, pak mají doma Teplice, jedou do Příbrami, pak mají doma Slavii a končí v Ďolíčku s Pardubicemi, jedná se o zápasy, které můžou všechny vyhrát. Samozřejmě, Slavia jde za dalším rekordem, ale už bude mít titul, a takové zápasy po jeho získání jsou nevyzpytatelné. Sparta má mnohem těžší los. O dohrávce s Plzní jsem mluvil, teď má doma Opavu, jede do Liberce, pak přivítá Baník, pojede do Mladé Boleslavi, hraje na Bohemce a končí doma s Brnem. Tím spíš ji může ztráta s Pardubicemi mrzet. Vůbec nemá jisté druhé místo, a to nemluvím o číhajícím a dobře hrajícím Slovácku, které je schopné využít zaváhaní Jablonce i Sparty.

Na spodku tabulky se po tomto kole situace hodně vyjasnila. Opava s Příbramí po domácích porážkách se mi jeví jako jasní sestupující. Směřovalo to k tomu už delší čas, ale teď je podle mne prakticky rozhodnuto. O třetí sestupové místo budou bojovat Brno s Teplicemi. Rozdíl mezi nimi je čtyřbodový, ale vzhledem k tomu, že Teplice hrají v neděli v Brně, má Zbrojovka ještě šanci na záchranu. Už jsem několikrát řekl, že jsem v Teplicích prožil krásné roky ještě za Františka Hrdličky, jejich sestup by mě hodně mrzel, ale to samozřejmě není nic proti Zbrojovce. Teplice to budou mít hodně složité, ale s Plzní sehrály velmi dobrý zápas. Viktorka vyhrála díky šťastné brance. Nebyla lepší."