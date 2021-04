Je až úsměvné, že míč doskákal do branky takovým způsobem, řekl Sadílek o své zlaté trefě

Stal se z něj kanonýr? „Tenhle dotaz jsem už slyšel, když jsem dal dva góly Pardubicím a další hned poté v Příbrami. Za kanonýra se ale nepovažuju. Hlavně jsem rád, že gól pomohl týmu a vyhráli jsme," odpověděl 21letý záložník.

O třech bodech pro modrobílé rozhodl ve 26. minutě, kdy se na hraně šestnáctky dostal k odraženému míči a z voleje ho napálil na branku. Balon dvakrát práskl o zem a zapadl k levé tyči Šedovy branky. „Ideálně jsem míč netrefil, jen jsem chtěl, aby šel do brány. Je trochu úsměvné, že tam doskákal takový způsobem, ale pro nás jde o zlatý gól," přiznal Sadílek.

Liberec na boleslavském hřišti nastoupil bez zraněného Rabušice, Chaluše, Jugase a vykartovaného Rondiče s Peškem. „Ještě do předzápasové rozcvičky jsme nevěděli, kdo bude připravený do utkání zasáhnout. Zpáteční cesta z Opavy nebyla ideální, kvůli nehodě na silnici jsme v autobuse strávili zhruba šest hodin a každý jsme cestu cítili. Měl jsem ztuhlá lýtka a až dnes před zápasem jsem se cítil dobře. Ale každý je připravený do zápasu zasáhnout a potvrdilo se, že všichni jsou koncentrovaní a chtějí pro Slovan udělat maximum," pochvaloval si mládežnický reprezentant.

Zleva Kamso Mara z Liberce a Ladislav Takács z Mladé Boleslavi.

Jak moc scházeli vepředu vysocí bojovníci Rabušic s Rondičem? „Je to bez nich jiné. Vepředu jsem byl já s Matym (Matouškem), takže dva prcci. Ale snažili jsme se to obráncům znepříjemnit, včetně soubojů. Když je tam však Imad nebo Rambo, tak si můžeme pomoci dlouhým nákopem. Oni jsou schopní balony vyhrávat a potom jsou nebezpečnější i naše křídla," konstatoval.

Hodně si oddechl v závěru zápasu, kdy střelu Budínského, jehož měl na starosti, vytěsnil gólman Knobloch na tyčku. „Tam jsem trnul. Byl jsem u toho, míč se nějak poodrážel k Budínskému, u kterého jsem blbě stál. On si to dobře zpracoval a pohotově vystřelil na zadní tyčku. Musím smeknout před Milanem, protože nás podržel důležitým zákrokem. Tři body máme i díky němu," pochválil gólmana Slovanu, jenž ve druhém utkání v řadě udržel čisté konto.

Brankář Jan Šeda z Mladé Boleslavi.

„Soupeř nakopával balony na vysoké útočníky, měli i hodně standardek, ale musím říct, že naše obrana to uskákala a pohlídala, až na pár propadnutých balonů, jsme to vzadu i s Milanem zvládli. Ve druhém poločase jsme sice chtěli přidat druhou branku, ale zase jsme neměli kam spěchat, vedli jsme 1:0. Čekali jsme na svoje šance, které nám brejky nabídnou. Bohužel jsme je neřešili úplně ideálně. Bylo to na morál, ale už před zápasem jsme věděli, že se bez zraněných kluků budeme muset vydat na maximum," dodal Sadílek.

Ve Slovanu hostuje z nizozemského PSV Eindhoven. Do konce sezony sice ještě zbývá ještě pět kol, ale už se rýsuje, kam budou směřovat jeho další kroky? „Zatím to nechávám a soustředím se jen na Liberec. Chci tady odvést maximum a potom se uvidí," uzavřel.