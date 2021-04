Horejš: Tím, kam jsme se dostali, jsme si zadělali na průser

Smutná série se natahuje. V úvodu jarní části ligy fotbalisté Českých Budějovic váleli a když před více než dvěma měsíci skolili doma Ostravu, atakovali i pohárové příčky. V tu chvíli by asi nikdo z jejich fanoušků nevsadil ani korunu, že v dalších jedenácti bitvách se z výhry nepotěší. Ale stalo se!

Dynamo naposledy padlo doma s Jabloncem, byť čelilo těžkému a rozjetému sokovi, jenž z posledních devíti utkání sedmkrát vyhrál. Sobotní duel zlomila první půle, v níž si Severočeši vypracovali dvoubrankový trhák. Jihočeši inkasovali úvodní zásah ze standardní situace, které pro ně v posledních týdnech představují černou můru.

„Když to tak řeknu, když přijde standardka proti nám, už se bojíme, že budeme prohrávat. Co zápas, to gól ze standardky," posteskne si záložník Karol Mészáros.

„Nevíme, čím to je, věnujeme se jim na trénincích, trenéři se snažili změnit styl bránění, rozebíráme je na videu... Můj osobní názor je, že v daném momentu to je o osobní zodpovědnosti hráče. Když se hraje zápas mezi šestnáctkami a šancí je málo, standardky rozhodují. Do každého utkání v podstatě vstupujeme s tím, jako kdybychom už po jedné standardce prohrávali a pak všechno doháníme. Těžké," vykládá smutně slovenský šikula, který přišel na trávník po změně stran místo Vaise a z domácí party byl nejblíž kontaktní trefě. V 62. minutě po elegantní patičce Javorka pálil jen kousek vedle pravé tyče, později dokonce rozezvučel břevno.

Zleva Patrik Brandner z Českých Budějovic, Dame Diop z Českých Budějovic, Ivan Schranz z Jablonce a Vojtěch Vorel z Českých Budějovic.

Václav Pancer, ČTK

„Velká škoda. Kdyby tam už první střela zapadla, zápas by byl ještě otevřený. Moc jí nechybělo, aby skončila v bráně. Pak břevno... Nemáme ani štěstí. Velmi se nadřeme na každý gól. Z naší hry se vytratila jednoduchost. Možná to tak hrozně chceme zlomit a dostat se znovu na vítěznou vlnu, že nás to momentálně až ubíjí," líčí Mészáros.

Na týmu leží deka, nevěří si, což dokumentovala i chyba Havla těsně před přestávkou. Jeho zpětnou přihrávku vystihl Doležal a zasadil Dynamu druhý úder. „Hlas jsem na kluky v poločase nezvyšoval, to by v téhle chvíli ani nemělo smysl. Je na nich vidět, že chtějí, ale brzdí je psychika. Před zápasem jsme jim pouštěli motivační videa, aby viděli, co nás všechno v sezoně provázelo, kde jsme byli na začátku a čím jsme se pak dostali i na páté šesté místo," řekl trenér David Horejš.

Zleva Marko Alvir z Českých Budějovic a Jaroslav Zelený z Jablonce.

Václav Pancer, ČTK

Před dvěma lety vrátil Dynamo zpět na prvoligovou mapu a v loňské nováčkovské sezoně bojoval s mužstvem ve skupině o Evropu. Do nového kalendářního roku vstoupili Budějovičtí skvěle. Ještě v polovině února to vypadalo, že zatopí hlavním pohárovým aspirantům. Vedle čtyř výher remizovali na Slovácku i v Liberci. Poté ovšem nastala výsledková krize, z níž se Jihočechům stále nedaří vymanit.

„Náš prvořadý cíl před sezonou byla záchrana. Výkony a tím, kam jsme se dostali, jsme si zadělali na průser. Teď tady asi každej čekal poháry, na které nejsme připravení. Možná se třeba za rok tady budeme bavit, že když budeme osm kol před koncem zachránění, budeme si toho vážit. Mrzí mě, že se série bez výhry natahuje, ale jsem přesvědčenej o tom, že to zvládneme," prohlásil Horejš.