Míč pod dres si vzít nestihl, těhotné přítelkyni poslal pusu. Gól je pro ni, zářil plzeňský hrdina

Výrazu kanonýr je notně vzdálený, za sezonu dává průměrně tři góly. Když už se ale plzeňský záložník Lukáš Kalvach trefí, většinou to stojí za to. Zkraje dubna vystřelil výhru na Českými Budějovicemi výstavním volejem, v sobotním duelu 29. kola fotbalové ligy ránou z 20 metrů zajistil Viktorii důležité vítězství nad Slováckem (2:1).

„Snažím se vylepšit produktivitu, tlačím se proto víc do střel. Jsem rád, že mi se Slováckem jedna povedla, navíc znamenala tři body," lebedil si Kalvach. Pětadvacetiletý reprezentant se po hodině hry opřel do odraženého míře po rohovém kopu a propálil všechno, co mu stálo v cestě. V euforii vyrazil k rohovému praporku, kde na něj naskákali spoluhráči. Pak políbil dlaň, pusu odeslal éterem. Komu ji věnoval?

„Přítelkyně je těhotná, za dva měsíce má termín. Chtěl jsem nejprve vzít balon a dát si ho pod dres. Ale upaloval jsem nakonec k praporku bez něho, poslal jsem tedy potom přítelkyni pusu. Ten gól je pro ni," podotkl Kalvach.

Triumf nad Slováckem je pro Plzeň důležitý, díky němu udržela naději na čtvrtou příčku, která znamená účast předkolech Evropské ligy. Ta patří stále Slovácku, Viktoria ale na něj ztrácí už jen dva body, navíc má k dobru utkání na Spartě.

„Máme ještě dohrávku, do konce je ještě šest zápasů. Věřím, že pohárovou příčku uděláme. Vítězství nad Slováckem bylo zasloužené. Jen mě mrzí, že nedokážeme zápas dřív rozhodnout, udělat si ho lehčí. Většinou musíme držet těsný náskok, zahazujeme totiž spousty šancí," prohlásil Kalvach, který už se dívá ke středečnímu semifinále MOL Cupu s Teplicemi. „Program je náročný, je třeba dobře regenerovat. Ve středu jdeme znovu do boje, naším cílem je jednoznačně postup do finále," uzavřel Kalvach.