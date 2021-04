Příbram nasává ligový vzduch silněji. Už to bude na šnorchl, smál se Zorvan

Jak důležitý krok k záchraně jste vítězstvím v Karviné udělali?

My potřebujeme vyhrát každý zápas, ale tyhle tři body nám pomohly se dostat tam, kde jsme chtěli být bodově už minulý týden. To se nám bohužel nepodařilo, protože místo výhry jsme doma dostali od Bohemky világoš. Jsme rádi, že jsme to teď napravili. A je na nás, abychom to teď potvrdili doma s Budějovicemi. Jinak je tohle vítězství k ničemu.

Jak těžké bylo se zvednout po világoši od Bohemky?

Těžké. Hodně těžké. Měli jsme velkou šanci, kterou jsme promarnili. Teď jsme o týden starší a situace je stejná. Musíme získané body potvrdit. Jsme stále ve hře.

Hlavní rozhodčí Dalibor Černý uklkidňuje hráče. Vpravo je Lukáš Čmelík z Karviné a třetí zprava Tomáš Pilík Z Příbrami.

Jaroslav Ožana, ČTK

Tomáš Pilík po výhře ve Zlíně citoval slova vašeho šéfa Jaroslava Starky, že stále žijete, ale dýcháte už jen brčkem. Jak se vám dýchá teď?

Když zvládneme ty České Budějovice, tak už to bude na šnorchl. Bodově bychom se zase trochu více dotáhli. A pořád před sebou máme vidinu posledního zápasu v Teplicích, kde můžeme hrát kdo s koho. Doufám, že to příští zápas potvrdíme, abychom pořád měli o co hrát.

V kabině prý zaznělo, že byste v příštím kole raději hráli v Budějovicích než doma. Je to tak?

To je pravda, to by se nám hodilo, protože nám to teď venku jde. Ale Budějovice nám na to asi nepřistoupí, taky potřebují bodovat. Máme týden na to se připravit a body potvrdit.

Zatímco doma jste vyhráli naposledy v prosinci, nyní máte tři zápasy venku bez porážky. Čím si vysvětlujete tu zvláštní bilanci?

Moc nevím, snažíme se hrát furt stejně. Neřekl bych, že třeba venku víc presujeme než doma. Nedokážu si to moc vysvětlit, možná tíha okamžiku. Že chceme doma body potvrdit, jít výš mimo sestupové pásmo. Teď už se ale není kam schovávat, musíme jít do každého zápasu obětavě jako teď nebo minulý týden ve Zlíně. Liga je hrozně vyrovnaná, potřebujeme chytit dobrou formu a potvrzovat ji dál.

Edrisa Lubega (vlevo) z Příbrami po skončení zápasu s Karvinou.

Jaroslav Ožana, ČTK

V 70. minutě se zkoumalo, zda se bude po zákroku Nového na Čmelíka proti vám penalta? Byl jste klidný?

Já byl klidný. Za mě to vůbec faul nebyl. I karvinští hráči říkali, že Čmelík furt padá, což potvrdil i v situaci předtím, kdy taky zkoušel penaltu. Spoluhráči se ho ptali, proč to dělá, že mohl jít sám na bránu. Já byl klidný, faul to nebyl. Žádná intenzita, video tam odhalí kontakt, ale intenzita tam nebyla žádná. Je to těžké. Každé kolo, každý zápas je něco takového. Zaplaťpánbůh jsme to přežili a vyhráli.

Bylo vám pak hodně horko, abyste v deseti náskok ubránili?

Mně moc horko nebylo, já to odnesl střídáním (smích). Musím ale říct, že to byly fakt velké stresy. Pomohla nám asi dvakrát tyč. Jinak byla obranná fáze v pořádku, neměli kromě střely Qoseho žádné přímé zakončení. Měli jsme ten střed dobře zahuštěný. Hrozili jen z centrů, ale celá obrana to v čele s gólmanem zvládla dobře.

Gólman Jakub Šiman vás hodně držel, souhlasíte?

Jo, musíme mu poděkovat, chytá výborně. Je dlouhý, chytá centry i střely, je prostě dobrý. Ligový gólman.

Už při rozcvičce před utkáním jste se hodně hecovali. Věříte v záchranu?

Věříme hodně, cítíme, že máme dobrou týmovou formu, jsme všichni nahecovaní. Nikdo nechce být podepsaný pod sestupem. Máme ale pořád strašně málo bodů, mít dvacet po skoro třiceti zápasech je strašné. Makáme ale teď hodně na tréninku, mám pocit, že kolikrát více než v zápase. V zápase se nám to pak vrací.