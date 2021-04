Hložek byl výjimečný, chválí Vrba. Závěr sezony však bude pro Spartu perný

Povinné tři body jste získali. Jste spokojený i s výkonem, jaký jste proti poslednímu týmu tabulky předvedli?

Já si hlavně myslím, že je důležité, aby fotbal bavil lidi. A to se asi povedlo. Jsem nespokojený, že jsme dostali dva góly, Opava navíc měla ještě další gólovou příležitost. Na druhou stranu, dali jsme čtyři góly a měli další příležitosti. Nějaké chyby najdu, určitě je ale lepší vyhrát 4:2 než výsledek 0:0.

Po čase se v základní sestavě vedle sebe zase objevili Dočkal s Karabcem. Jak se vám líbila jejich spolupráce?

Hráli jsme tak poprvé za dobu, co jsem tady. Musíme hledat i jiné možnosti rozestavení, vidět v nich hráče. Myslím, že nám zápas ukázal, že co se týká ofenzivy, je to cesta. Opava hrála hodně aktivně a prověřilo také naše zadní řady. S ofenzivou jsem spokojený, ale v defenzivě bychom se měli chovat důsledněji. Zápas byl víc ofenzivní než defenzivní. Možná i proto vznikaly chyby. My jsme ve středu pole hráli jen s jedním defenzivním záložníkem, ne se dvěma.

Mladík Hložek byl v poslední době pod kritikou, že neproměňuje šance. Věříte, že hattrick je pro něj příslibem do budoucna?

Určitě ano. V minulých zápasech měl také spoustu šancí, ale bohužel se mu nedařilo střeleckou smůlu protrhnout. Tentokrát byl výjimečný, dal tři góly a myslím, že i on si zápas užil. Takhle by si ho měl užívat častěji.

Stále máte utkání s Plzní k dobru. Nemáte ale obavy, do jaké formy se dostal Jablonec, který zvládá i těžké venkovní zápasy?

Je dobře, že Jablonec hraje kvalitně. To je správné. Buďme rádi, že máme v lize další mužstvo, které dokáže konkurovat nejlepším. Pro fotbal jen dobře. Hlavně, aby se pak kvalita ukázala v evropských pohárech. Potřebujeme získávat spoustu bodů do koeficientu. Je lepší mít víc vyrovnaných mužstev a bodovat, abychom si pak pomohli v dalších sezonách.

Jak moc vám výhra nad Opavou pomůže psychicky v náročném konci sezony?

Máme za sebou šílené tři týdny, kdy jsme hráli sedm zápasů za sebou. Už jsem říkal několikrát, že je pro mě ideální, když se hraje zápas, tři dny, zápas. Ale ne zápas, dva dny, zápas. Myslím, že se to i s Pardubicemi projevilo. Ve druhém poločase jsme nebyli tak aktivní jako v prvním. Hektické tři týdny tedy máme za sebou. Musíme se zase připravit na podobný scénář v závěru sezony. Teď budeme mít trochu volna a je dobře, že do něj půjdeme po dobrém výsledku. Doufám, že budeme správně připravení na závěr, který pro nás bude hodně náročný.