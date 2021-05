Jihočeši ukončili neblahou sérii, Dynamo nastartoval večírek a hry

„Jsme velmi rádi za tři body. Mužstvo podalo velmi dobrý kolektivní výkon. V první půli jsme byli lepší, dali jsme gól a měli jsme slibné střely i na další. Při penaltě domácích nás podržel gólman Vorel. Po změně stran Příbram zjednodušila hru, ale my jsme to zvládli, žádnou šanci jsme jí nepovolili. Nebylo to lehké, hráli jsme proti týmu, který se výhrou venku chytil a chtěl udělat další krok k záchraně. My už jsme ale také chtěli po té dlouhé sérii bodovat naplno," říkal s ulehčením Horejš.

Jedenáct zápasů bez vítězství se na psychice mužstva podepíše, Horejš ale našel recept. „Udělali jsme si v týdnu takový společný večírek. Koukali jsme společně na Ligu mistrů, hráli různé hry, řekli jsme si spoustu věcí. Hráčům jsme zdůrazňovali, že musíme pokračovat v nastoupené cestě, která nám přinesla už hodně bodů, neměli bychom z ní uhnout, a odměna přijde. To se stalo. Určitě nám tohle vítězství pomůže i psychicky," prozradil kouč Jihočechů, který by měl ustát minimálně zbytek sezony.