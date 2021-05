Slepý náboj mrzí. Obrovská škoda, zase je to se Spartou hořké, litoval liberecký Pešek

Proti fotbalové Spartě se v nedělní ligové bitvě opět vyšponoval na maximum. Její odchovanec v barvách Liberce Jakub Pešek toužil Letenským vrátit prohru z finále domácího poháru, kde jeho gól na trofej nestačil. Teď slavil dvakrát a Liberec vedl 2:0. Jenže Sparta dokázala zabrat a vyrovnat. „Zase to se Spartou hodnotím hořce," připomenul Pešek deset měsíců staré finále, po kterém cítil s parťáky křivdu. „V hlavě jsem finále furt měl, chtěli jsme jim to oplatit. A byli jsme k tomu blízko. Škoda, že to nevyšlo," litoval.

Poprvé se trefil po půl hodině hry. „Tam jsem situaci vyřešil skvěle. Trenéři mě nabádají k tomu, abych zkoušel chodit jeden na jednoho, dotek s míčem před hráče se mi povedl, pak jsem se to snažil uklidit do brány a se štěstím to prošlo," popsal první trefu, při které se vrátil do časů plných stadionů. „Po gólu to bylo něco krásného. Vzpomněl jsem si zase na okamžiky, když byly plný hlediště a podporoval nás celý stadion. Bylo krásný se do toho zase vrátit," svěřil se.

Tentokrát si libý pocit ještě zopakoval, neboť po pauze přidal druhou branku. Mimochodem stejně jako v pohárovém finále v totožné, 50. minutě. „Měl jsem už víc času přemýšlet, kam to dám. Šteloval jsem se ke střele po pravé ruce, nakonec to risknul na levou stranu nahoru a vyšlo to," okomentoval druhý zásah.

A za pár minut mohl slavit hattrick. Jenže branku tentokrát ve velké šanci minul. „Ze všech těch šancí jsem měl asi nejvíce času přemýšlet, kam zamířím. Možná jsem měl mířit mezi nohy, Nita si mě na zadní tyč chystal... Ještě se na to musím podívat. Je to obrovská škoda, protože tohle jsem měl proměnit. Mrzí mě to hodně," kál se.

Věděl, že to byl zlomový okamžik. „Kdybych třetí velkou šanci proměnil, asi by bylo po zápase. Sparta by už neudělala nic, byl by to pověstný hřebíček. Ale nestalo se a Spartě narostla křídla. Proměnili jednu situaci po rohovém kopu, kdy se Karlsson trefil krásně za tyč. Pak i Hložek. Dali dva slepený góly... Je to velká škoda. Myslím si, že jsme měli ze zápasu víc a je škoda, že z toho nejsou tři body," pověděl.

Netají se tím, že proti Spartě má extra motivaci navíc. „Vychovala mě, byl jsem tam od čtrnácti let, motivaci proti ní mám vždy obrovskou," připustil. V 68. minutě ho na hřišti nahradil Mosquera. „Chtěl jsem na hřišti vydržet co nejdéle, ale byl to velice náročný zápas. Přestože jsme mohli hrát více v klidu, pořád jsem chtěl hrozit. Byly tam brejkový situace, hodně náběhů a sprintů, a už jsem cítil, že nemám z čeho brát. Nemohl jsem už jezdit na sto procent a Mikymu (Mikula) jsem vzadu už moc nepomáhal. Ale Mosqi tam naskočil skvěle. Měl taky velkou šanci na konci, kdy střílel na zadní tyč. Náboje jsme měli, takže je to škoda," mrzelo Peška slepé střelivo.