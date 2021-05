Seveřan na severu po roce neslavil. Nehráli jsme dost dobře, uznává Karlsson

Pohárový triumf byl loni čestnou výjimkou. Jinak Sparta u Nisy pravidelně naráží. Po nedělní remíze 2:2 platí, že vyhrála v Liberci jediný z posledních devíti ligových zápasů!

„Vždycky je složité sem přijet a hrát s Libercem na jeho hřišti. Vždycky je to o spoustě dlouhých míčů a podobně, ale... Myslím, že jsme prostě nehráli dost dobře. Měli jsme dobrých prvních patnáct minut. A pak jsme prostě ztratili zápas," líčí David Moberg Karlsson pro klubovou televizi.

Ztráta bodů je podle něj logickým odrazem vývoje. „Měli moc šancí. I na konci, když jsme srovnali, pořád pak měli spoustu šancí sami na gólmana. To prostě nestačí," uznává kriticky.

Seveřan cítil, že jeho týmu docházely síly. „Možná jsme místy vypadali unaveně, nevím, ale oni odehráli stejně zápasů jako my... Takže to by neměl být problém, nevím. Asi jsme jim nechávali moc prostoru, takový mám dojem," přemítá.

Všechna čest brankáři

Za stavu 0:2 přišel na hřiště spolu s uzdraveným Julišem. Střídání a úpravy v sestavě Spartě pomohly.

„Trenér mě posla do hry, protože jsme potřebovali skórovat, chtěl to ode mě. Bylo by zábavnější přijít za stavu 2:0 o moci si víc hrát s míčem a podobně. Ale je to práce, jako vždy, musíme to zvládat. Dokázali jsme aspoň vyrovnat," krčí Švéd rameny.

Nakonec mohl přece jen strhnout vedení na stranu Sparty, brankář Knobloch ovšem vytasil klíčový zákrok zápasu.

„Má šance na třetí gól? Abych byl upřímný, myslím, že jsem zvolil dobré zakončení a brankář to opravdu skvěle chytil. Byl jsem trochu z úhlu, možná jsem mohl přihrávat, nevím. Ale dobré zakončení, všechna čest brankáři," míní Karlsson.