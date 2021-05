K titulu si pomohl i Karafiát. Se Spartou možná víc než za těch pár zápasů za Slavii, usmál se

„Se Spartou jsem možná pomohl k titulu víc než za těch pár zápasů za Slavii," řekl Ondřej Karafiát s úsměvem. Ten mu však bezprostředně po duelu s Letenskými chyběl, přestože v tu chvíli zrovna získal svůj první mistrovský titul.

„Kluci mi to v kabině hned připomínali, že jsem taky mistrem, ale já byl spíš smutný z toho, že jsme neudrželi vedení," vrátil se k duelu se Spartou, nad kterou s parťáky vedl už 2:0, ale během dvou minut náskok ztratil. I proto, že chvíli předtím autor dvou gólů Jakub Pešek třetí zásah ve velké šanci nepřidal.

„Je to škoda. Byl by za úplného boha, takhle je jen za polovičního. Pro Spartu by to asi byl hřebíček, s tím už by asi horko těžko něco dělali. Ale myslím, že i s výsledkem 2:0 jsme si měli poradit líp," uznal.

Ale slávistům stačila ke zlatu i remíza a hned po zápase jim i gratuloval. „Psal jsem klukům i trenérům. Odepsali mi až v noci, protože měli zápas. Děkovali za pomoc, ale oni nám také pomohli, když porazili Plzeň, takže nám to vrátili," pověděl. Slovan stále hraje o evropské poháry, na čtvrté Slovácko ztrácí tři body, na pátou Plzeň jeden.

Jak svůj první titul Karafiát bere? „Dělám si z toho spíš srandu, že až budu u doktora vyplňovat dotazník, tak v kolonce titul dám 1... Samozřejmě tam někde napsaný budu, protože jsem v tom kádru byl, ale nějaký velký podíl jsem na něm neměl. Doufám, že přibude ještě další, na kterém budu mít větší zásluhu," věří 26letý univerzál s tím, že v létě se o místo v týmu Jindřicha Trpišovského popere znovu.

„Zatím nic nevím, ale předpokládám, že se s nimi sejdu na přípravu a pak uvidíme, jestli dostanu šanci porvat se o místo. Kdyby se v Liberci uhrály poháry, bylo by to fantastický a v případě, že bych neuspěl ve Slavii by rozhodování bylo asi jednodušší. Vše bude asi krystalizovat v průběhu léta," uzavřel Karafiát.