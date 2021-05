Simerský se sestupující Opavou soucítí. Kudla do zad od lidí z města, má jasno

Stál teď na druhé straně barikády, avšak s klubem, v němž v minulosti šest let působil, soucítil. Obránce zlínských fotbalistů Dominik Simerský po remíze 1:1 s Opavou, která definitivně poslala slezský tým do druhé ligy, svoje bývalé parťáky utěšoval.

„Teď už jsem jinde a dělám maximum pro úspěch Zlína. Osud Opavy mi však rozhodně není jedno. Její sestup mě mrzí. Do ligy patří. Zázemím, hráčskou kvalitou i kvůli skvělým fandům. Její problém ovšem spočíval v tom, že nedávala góly. S čímž se konec konců potýkáme i my," uvažuje osmadvacetiletý stoper ševců.

Prostředí ve slezském klubu dobře zná, proto Simerského hodně překvapily změny, k nimž došlo v týdnu před duelem ve Zlíně. „Vůbec nerozumím tomu, proč skončil na postu sportovního manažera Pavel Zavadil, jenž kvůli nové funkci uzavřel v zimě hráčskou kariéru. Totéž platí o řediteli Jardovi Rovňanovi. Přišlo mi to jako vražená kudla do zad od lidí z města. Jako bývalý opavský fotbalista i fanoušek jsem z toho hrozně zklamaný. Mrzí mě, co se tam děje. Nevrhá to na Opavu vůbec dobré světlo," je si jistý.

Zleva Matěj Hrabina z Opavy a Tomáš Poznar ze Zlína.

Dalibor Glück, ČTK

Ani ve Zlíně, navzdory tomu, že mu plichta vynesla definitivně záchranu, nepanuje nyní příliš dobrá nálada. Fastav se ani v osmém ligovém zápase v řadě nedočkal vítězství. Plichtu s posledním mužstvem tabulky musel vzhledem k průběhu střetnutí brát. „Je to tak. Vždyť Opavští byli v prvním poločase lepší a zaslouženě vedli. Aspoň bod nám vyneslo až zlepšení po pauze. Klidně jsme mohli i prohrát," uvědomuje si Simerský, podle něhož Nešického vedoucí trefa jeho tým nahlodala. „Ještě za bezbrankového stavu jsme trefili tyčku. Po inkasovaném gólu na nás dolehl útlum, z něhož nás vysvobodila až přestávka," přemítá.

Zlíňany nakonec spasil vyrovnáním kapitán Poznar, ale mohlo být pro ně mnohem hůř. Osmnáct minut před koncem totiž opět Nešický napálil míč z jasné šance do břevna a Slezané se domnívali, že se balon od ní odrazil za brankovou čáru. „Já tu situaci v zápalu boje takřka vůbec neregistroval. Až po utkání jsem se dozvěděl, že Opavští chtěli gól," prozradil Simerský.