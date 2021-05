Jde o hodně. Vrba proti Plzni, Bílek proti Spartě. Kdo uspěje?

Ve hře je hodně. Sparta se potřebuje dotáhnout bodově na Jablonec a tím mít šanci zabojovat o kvalifikaci Ligy mistrů, Plzeň potřebuje vítězství, aby vzkřísila naděje na účast v evropských pohárech z ligové tabulky.

„Sami víte, že s Plzní to pro mne bude jiný zápas. Na druhou stranu chci vyhrávat tam, kde pracuji, a pro klub, který jako kouč vedu. Dostal jsem příležitost trénovat Spartu a chci tady být úspěšný tak, jako jsem chtěl být úspěšný s Plzní. Snažím se o to, aby se mnou lidé v klubu, a hlavně fanoušci byli spokojení. Pro nás to je velice důležitý zápas, protože se chceme vrátit na druhou příčku tabulky a tu udržet, což znamená do konce sezony vše vyhrát, teď nad Viktorií. Jakákoliv nostalgie jde stranou," pravil Vrba.

Bílek, který v Plzni krátce působil už v roce 2006 a proti Spartě šel už jako trenér i s jinými kluby (Jihlava a Zlín), vnímá, že dnešní duel bude mít přece jenom pro něj osobně větší náboj. „Samozřejmě je pro mne specifické vrátit se po letech na Letnou, kde jsem toho tolik zažil," řekl Bílek.

„Na vzpomínky ale není čas. Sparta proti Baníku ukázala opět, jak je silná. Její hru jsme si rozebrali. Naším cílem je tady uspět, protože chceme ještě zabojovat o kvalifikaci Evropské ligy. Sice bych bral delší čas na společnou přípravu, ale vycházíme z reality. Viktorka má kvalitní kádr a je schopná tu uhrát dobrý výsledek," konstatoval Bílek.

Trenér Sparty Praha Pavel Vrba během utkání s Baníkem Ostrava.

Vlastimil Vacek, Právo

Pavel Vrba (57) Viktoria Plzeň ( 2 0 0 8 - 2 013 a 2017 - 2019) V pozici trenéra: 3x mistr (2011, 2013, 2018) 1x vítěz Českého poháru (2010) 1x vítěz českého Superpoháru (2011) 3x účast ve skupině Ligy mistrů

Michal Bílek.

fcviktoria.cz