Nevím, co se divíte, je to žoldák! obul se Řepka do Plavšiče

Ve Spartě pokračovat nebude a po sezoně na Letné končí. Přestože fanoušky i vedení klubu ujišťoval, že s úhlavním rivalem nejednal, Srbský fotbalista Srdjan Plavšič by podle všeho měl po sezoně zamířit do Edenu a hrát za Slavii. K třaskavé kauze se teď vyjádřila i bývalá opora Letenských a známý bouřlivák Tomáš Řepka. „Plavšič nemá sparťanský srdce a nikdy ho neměl... Je to žoldák jako kdokoliv jinej, kterej do Sparty v poslední době přišel,“ napsal na Instagram Řepka.

Část fanoušků Sparty jeho extrémními názory opovrhuje, pro mnohé je naopak nedotknutelnou modlou.

Držitel čtyř mistrovských titulů se Spartou se nyní vyjádřil i k ožehavé kauze srbského záložníka Plavšiče, který by měl přes léto převléct dres pražských S stejně jako to v nedávné době provedl například rumunský fotbalista Stanciu. Plavšič navíc bez saudskoarabské okliky jako tomu bylo v případě jeho předchůdce.

„Původně jsem se nechtěl vyjadřovat ke kauze Plavšič, ale kontaktujou mě média i fanoušci, tak jen chci napsat jediný," uvedl Řepka svůj příspěvek na sociální síti Instagram poté, co Spartě pogratuloval ke středeční výhře nad Plzní.

"Plavšič nemá sparťanský srdce a nikdy ho neměl, proto si tohle rozhodnutí sám před sebou obhájí. Je to žoldák jako kdokoliv jinej, kterej do Sparty v poslední době přišel. Nevim, co se všichni divíte. Nepřekvapilo mě to. Ukazuje se, že některý hráči nepochopili, za jaký klub kopou a co je Sparta Praha," řekl si Řepka k Plavšičovi své.

Zatímco internetová fóra a sociální sítě fotbalové Sparty se plní nenávistnými komentáři na Plavšičovu adresu, frustraci fanoušků a vášně se oficiální představitelé klubu snaží mírnit.

Ke smířlivosti vyzýval nejen ředitel komunikace Ondřej Kasík, ale v nedávném rozhovoru pro Sport.cz i trenér Letenských Pavel Vrba.

„Myslím, že fanoušci nebyli dvanáctým, ale třináctým hráčem. Obrat patří samozřejmě i jim," nechal se Vrba slyšet po středečním obratu proti Plzni.

„Na druhou stranu jsem slyšel, co se děje ohledně Plavšiče. Buďme korektní, chovejme se slušně. Buďte fanoušci Sparty. O to vás žádám já jako trenér Sparty, který chce pro Spartu udělat maximum a vy se chovejte tak, abychom byli úspěšní a ne tak, abychom měli problémy," vyzval příznivce Sparty.