Dvaatřicet kol o něco bojujeme a teď takový výpadek, zlobil se Rada

Příbram vyhrála zaslouženě. Dala do utkání víc nasazení a hlavně srdce. My jsme měli v první půli šance Považance a Kratochvíla, ty jsme neproměnili. A pak jsme už byli jen pomalí, nedůrazní, jeden hráč dostal míč a ostatní čekali, co s ním udělá, místo aby se nabízeli. Do druhé půle jsme vstoupili stejným způsobem. Domácí bojovali a čekali trpělivě na svoji šanci, která přišla ze standardní situace. Míč tam propadl a domácí zareagovali rychleji. Vzápětí jsme mohli srovnat, ale Pilař příležitost neproměnil. Už jsme se nezvedli. Závěrečná snaha o tlak pak vyzněla naprázdno," litoval kouč Severočechů Petr Rada.

Nejhorší jarní výkon svých svěřenců si neuměl vysvětlit. „Dvaatřicet kol o něco bojujeme, pak přijde takový výpadek, jaký si prostě nemůžeme dovolit. Podali jsme špatný výkon, který si musíme důkladně rozebrat," zdůraznil.

Při tom Jablonec oproti předchozím zápasům nic nezměnil. „Ano zranil se Schranz, ale vrátil se Kratochvíl. Na naší hře nebylo co měnit, nebyl k tomu ani žádný důvod. Nechápu náš ustrašený, výkon bez sebevědomí. Boj o druhé místo jsme si zkomplikovali. Když o něco takového bojujete, je výpadek, jaký jsme předvedli v Příbrami prostě nepřípustný," zdůraznil Rada.

Pleštil nechápal, co se stalo

Dvě šance na vstřelení gólu měl Dominik Pleštil. Neuspěl ani v jedné. „Neumím si vysvětlit, proč byl náš výkon tak špatný. Začali jsme dobře, ale pak jsme zápas nezvládli. O gól jsme si doslova koledovali. Bylo to nevysvětlitelné, jeli jsme do Příbrami vyhrát, čímž ji nepodceňuji, ale roli favorita jsme nezvládli," krčil rameny.

Zleva Steve Kingue z Příbrami, Martin Doležal z Jablonce.

Miroslav Chaloupka, ČTK

I přes prohru, která může být v boji o druhou příčku klíčová, neztrácí naději. „Musíme tenhle zápas hodit za hlavu a připravit se co nejlépe na dva příští, které musíme bezpodmínečně vyhrát, i když nás v neděli čeká Slavia. Nesmíme se z toho pos.... Ani to nemusí stačit, takže nezbývá než doufat, že podobně jako my klopýtne i Sparta," konstatoval.