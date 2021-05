Příbram dýchá, Valachovič poprvé promluvil o záchraně

„Byl to velice těžký zápas se silným soupeřem. Jsem rád, že jsme ho zvládli vítězně a hráčům patří za výkon velké uznání. Trochu jsme prospali úvod, i během zápasu nás pak podržel gólman Jakub Šiman. Byli jsme trpěliví, ve druhé půli po standardní situaci přišla naše šance, a tu jsme využili. Po devíti zápasech bez domácí výhry jsme konečně získali tři body. Hodně nám pomohli i fanoušci, kteří nás táhli za vítězstvím," říkal spokojený kouč.

Za vítězstvím nehledal žádný zázrak nebo výrazné změny v systému. „Zdůrazňovali jsme hráčům, že kvalitu mají, ale musí to, co předvádějí a odvádějí v tréninku přenést do zápasu, a disciplinovaně dodržovat pokyny. To dnes splnili. Mužstvo táhli zkušení hráči, kteří už podobnou situaci v Příbrami zažili," říkal Valachovič.

Ovšem trápí jej zranění hráči. "Teď k nim přibyl Olivier Kingue, ale dokážeme se s tím vyrovnat. Hráči si teď užijí dva dny zaslouženého volna a pak se připravíme na nedělní zápas s Pardubicemi. Nemám obavu, že by po posvícení přišla sr..... Všichni si moc dobře uvědomují, o co hrajeme a ke každému soupeři přistupujeme s vážností a vědomím jeho kvalit, ale rozhodně ne s obavami. Stoprocentní budeme na Pardubice, a pak i na Teplice," zdůraznil kouč.