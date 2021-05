Zlín ztratil zápas i Rakovana. Má otřes mozku, nechápu, že sudí nepřerušil hru, divil se trenér Jelínek

Ještě nedávno trenér zlínského třetiligového béčka Jelínek chtěl mužstvu v týdnu dodat především energii. Parádní nástup domácích mu ale tu jeho téměř vzal. Baník poslal do vedení už ve 2. minutě Tetour, za další půlhodinu náskok zásluhou Zajíce zdvojnásobil.

„Vstup do utkání byl hrůzostrašný. Baník využil hned naší první chybu a tím jsme se dostali pod tlak," řekl 39letý Jelínek, kterému bylo ještě hůř čtyři minuty před přestávkou, kdy se hlavní rozhodčí Radek Dubravský domníval, že brankář Rakovan fauloval domácího Kuzmanoviče a odpískal pokutový kop.

Vzápětí jej ale na doporučení VARu zrušil. „Vůbec jsem nechápal, proč pískal. Žádný faul jsem tam neviděl. Je to asi o postavení rozhodčího, to si musí ale vyhodnotit on," kroutil hlavou zlínský trenér nad situací, kdy Rakovan sice skočil pod nohy ostravského fotbalisty, ten jej ale přeskočil a akci zastavila až píšťalka rozhodčího.

Zlín je i přes mizerné období pro tuto sezonu zachráněn, přesto zápas po nepovedeném poločase nezabalil. Ve druhém zabral a za pouhé dvě minuty skóre srovnal. „V poločase jsme si něco řekli, poslali jsme do hry Jawa, který to oživil. Vnesl do hry vítr, začali jsme být důraznější a podařilo se nám zápas zdramatizovat," těšily Jelínka góly Španěla Martineze a Slováka Hlinky.

„Během dvou minut dokážeme smazat dvougólové manko, a přesto nemáme nic. Chtěli jsme hrát fotbal, situace řešit kombinačně, ale dělali jsme strašné množství chyb, díky nimž se Baník opětovně dostal na koně," popisoval zlínský středopolař s baníkovskou minulostí.

I proto 30letý Hlinka vyrovnání neslavil. Přestože se v lize trefil po dvou letech půstu. „Vnitřně jsem měl pochopitelně obrovskou radost, ale k respektu k Baníku a krásným dvěma rokům, co jsem v něm prožil, jsem gól slavit nechtěl," vysvětloval.

Zlín v Ostravě ztratil nejen nadějně se vyvíjející zápas, ale také brankáře Rakovana, který po srážce s Tetourem v pokutovém území musel s otřesem mozku do nemocnice. Třetí a čtvrtý gól tak inkasoval střídající Dostál. „Byl to asi nezaviněný střet. Soupeř chtěl zakončovat a trefil ho nohou do hlavy. Věřím, že Matěj bude v pořádku," vykládal trenér Jelínek.

Také tuto situaci řešil sudí Dubravský s pomocí videa. Vůbec totiž nepřerušil hru a Zajíc poslal balon přes bezvládně ležícího Rakovana do opuštěné branky. „Nechápu, že sudí nepřerušil hru. Bylo vidět hned, že tam došlo k vážnému střetu," podivoval se kouč Zlína, jenž byl měl tým vést minimálně do konce sezony.