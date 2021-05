Nádherný večer, tvrdí Kadlec navzdory remíze s Bohemians. Kapitán Slovácka se končit nechystá

Remízu 1:1 s Bohemians 1905 slavili jako výhru. O účast v předkole nově vzniklé evropské Konferenční ligy už by mohla v tabulce čtvrté fotbalisty Slovácka připravit jen neskutečná shoda náhod. Ve zbývajících dvou ligových kolech by už nesměli nic uhrát, a Plzeň i Liberec by se na ně museli bodově dotáhnout. Dalším nutným předpokladem by bylo vítězství Viktorie ve čtvrtečním finále MOL Cupu nad Slavií a Slovan by navíc musel dorovnat devítigólové manko v celkovém skóre na hradišťské mužstvo. Není divu, že kapitán Slovácka Michal Kadlec už v takhle divokou teorii nevěří.

Prozradíte, co se po zápase dělo v kabině?

Zavládla tam obrovská euforie. Hodně se křičelo. Ani si nepamatuju, kdy jsme naposledy takhle slavili plichtu. Pro Slovácko to byl v sobotu nádherný večer.

Měli jste během utkání s Bohemians v hlavách, že můžete udělat rozhodující krok do Evropy?

Ani nevím. Myslím, že nám to nijak nohy nesvazovalo. Stál proti nám ovšem hodně kvalitní protivník. Vždyť klokani už dost dlouho neprohráli. Chtěli jsme získat všechny tři body, ale i ten jeden je pro nás zlatý.

Ženský tým dnes zvítězil na půdě Viktorie Plzeň a tento výsledek stačí k postup do kvalifikace Ligy Mistryň!



Mužský tým dnes remizoval s Bohemkou, což je výsledek, který stačí k postupu do pohárové Evropy!



Jdeme tedy do pohárů společně! 🥂🍾#zaslovacko #spolu pic.twitter.com/s6gLoQO8W8 — 1.FC Sʟᴏᴠᴀ́ᴄᴋᴏ (@1_FCS) May 15, 2021

Jak hodnotíte zápas?

Díky krásné Havlíkově trefě z přímého kopu jsme vedli. Měli jsme si ale náskok udržet déle. Škoda, že Navrátil neproměnil na konci první půle za stavu 1:1 stoprocentní tutovku. Minul bohužel branku. Po přestávce už šancí ubylo, hrálo se převážně mezi šestnáctkami. Podle mého názoru je remíza zasloužená.

Uměl jste si před třemi lety, když jste se vracel ze Sparty do Hradiště, vůbec představit, že si ještě zahrajete některý z evropských pohárů?

Asi ne. Ve Slovácku býval v minulosti spíš cíl se bez velkých nervů zachránit. Postupně jsme se ale v tabulce prokousávali výš a výš, a teď jsme skoro úplně nahoře. Což je supr. Je to výsledek skvělé práce všech hráčů, realizačního týmu, vedení klubu i dalších lidí, kteří se tady ve fotbale angažují. Jde o rodinný klub a je fantastické, čeho se v Hradišti povedlo s omezenými prostředky dosáhnout. Teď už budeme moct hrát uvolněně, ve zbývajících zápasech v Budějovicích a v derby se Zlínem budeme chtít potvrdit čtvrtou příčku.

Chystáte nějakou oslavu?

Aspoň nějaká malá proběhnout musí.

V minulosti jste se Spartou nastupoval k utkáním Ligy mistrů i Evropské ligy. Co očekáváte od nové evropské soutěže?

Sám jsem na Konferenční ligu zvědavý. Už jsem to trochu studoval, i v ní bude možné narazit na velice zajímavé soupeře. Pro většinu našich kluků to bude zcela nová zkušenost s mezinárodním fotbalem. Budou mít možnost se v ní ukázat. Účast beru jako odměnu za to, co jsme v této sezoně dokázali.

Odhadnete šance Slovácka v Konferenční lize?

My nebudeme mít co ztratit. Budeme si moct zápasy s kvalitními soupeři užít. Důležité bude, aby co nejvíc hráčů v mužstvu zůstalo. A samozřejmě by to chtělo kádr i rozšířit.

V druhém poločase měl pravděpodobně největší šanci Milan Petržela, který nastřelil tyčku a utkání tedy končí dělbou bodů.#zaslovacko #sloboh pic.twitter.com/FAHso3B8W9 — 1.FC Sʟᴏᴠᴀ́ᴄᴋᴏ (@1_FCS) May 15, 2021

V 36 letech jste už přemýšlel o konci kariéry. Postup do Evropy vás zviklá?

S největší pravděpodobností ano. Kapitán by teď neměl opustit loď. Pokud mi bude aspoň trochu sloužit zdraví, chystám se ještě aspoň rok pokračovat. Díky úspěšné sezoně mě teď fotbal hrozně baví. Prodloužení smlouvy ještě podepsané nemám, avšak s vedením Slovácka o tom jednáme, a spějeme k dohodě.

Existuje i další důvod, proč ještě nemíníte skončit s profesionálním fotbalem?

Ano. Je to můj syn, kterému je půldruhého roku a začíná fotbal vnímat. Kvůli opatřením proti koronaviru v této sezoně do hlediště nemohl. Byl bych rád, aby tátu viděl, jak válí na hřišti. Vzpomněl jsem si totiž na dobu, kdy já jsem byl malý kluk, a jezdil jsem se na otce dívat do Drnovic a Brna, kde na sklonku kariéry hrával ligu.