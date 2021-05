Podivný zápas pro Marečka. Gólem přiblížil Teplice k záchraně, do druhé ligy ale poslal svoje Brno

„Za gól jsem pochopitelně rád. Mrzí mě však, že Zbrojovka sestupuje. Jsem z Brna, přeju si, aby hrálo první ligu. Na druhou stranu jsem šťastný, že jsem mužstvu pomohl pojišťovacím gólem," uvedl Mareček, který v 74. minutě navázal na trefu Moulise z úvodu druhého poločasu.

Pro 28letého záložníka to byla druhá branka v české lize. Ta první je stará pět let, zaznamenal ji v dresu Sparty v Olomouci. Byla navíc kuriozní. „Nastřelili mě do zadku, míč změnil směr a zapadl do sítě. Také tenkrát šlo o důležitý gól, se Spartou jsme hráli skupinu Evropské ligy, měli jsme náročný program. Těší mě, že ten druhý nebyl náhodný, docela pěkně jsem se trefil. Je však pravda, že mě gólová bilance trochu děsí, moc se ji nechlubím," culil se Mareček, který si po dlouhé době mohl se spoluhráči v kabině střihnout vítězný pokřik.

Teplice nevyhrály devět předchozích utkání. „Náš masér Eda Poustka, který má pokřik na starost, byl hrozně rád. Vymýšlí různé rýmovačky, pokřik jsme si užili," zářil Mareček.

O míč bojují (zleva) Ladislav Kodad z Teplic a Benjamin Čolič z Českých Buděovic.

Ondřej Hájek, ČTK

Před výkopem byly Teplice pod velkým tlakem. Dostala je pod něj Příbram, která se překvapivou výhrou nad Jabloncem dotáhla na Severočechy na dva body. Ti však odpověděli vítězně a sahají po záchraně. Zpečetit ji můžou za týden v Karviné, nebo v závěrečném kole na Stínadlech právě proti Příbrami.

„Není poprvé, co se Příbrami takhle v závěru daří, takže mě to nepřekvapilo. Nechtěl bych, abychom si situaci zkomplikovali do posledního kola. Chceme dát razítko na záchranu už v Karviné. Věřím, že to zvládneme a doma pak už nedáme Příbrami čuchnout," dodal teplický záložník.