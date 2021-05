Bitva o krále střelců! Sestřelí Doležal slávistu? Lafata mu drží palce

„Tipuju, že vyhraje Kuchta, pokud tedy nastoupí. Slavia hraje doma s Českými Budějovicemi a Dynamu už o nic nejde. Ale přál bych to Doležalovi z Jablonce," říká historicky nejlepší útočník samostatné české ligy a bývalý hráč Jablonce David Lafata, který byl nejlepším střelcem ligy hned v šesti sezonách.

Sešívaní po zisku mistrovského titulu vyhlásili jako jeden ze svých dalších dílčích cílů, aby korunu získal právě její ostrostřelec. Jenže Kuchta se v posledních šesti duelech trefil jen dvakrát, dokonce zahodil penaltu a v týdnu marodil. Zato jablonecký snajpr za tu nasázel hned osm branek, jenže zase hraje na hřišti rozjetých Pardubic.

„Pokusím se ještě nějaké góly dát a uvidí se, jestli to bude stačit. Ale snažím se to nijak nevnímat a nedávat si do hlavy, aby se zbytečně nestresoval," slibuje Doležal, jenž nastřádal celkem již 83 prvoligových zásahů.

Zelenobílí o umístění nehrají, svého kanonýra budou chtít do čela střelců dotlačit. „Samozřejmě mu to všichni přejeme a bylo by to skvělé," říká jeho spoluhráč Vojtěch Kubista. Bude s parťáky hrát stylem ‚vše na Doležala'? „Většinu našich šancí zakončuje on, takže asi nějaká výrazná změna se čekat nedá," poznamenává Kubista.

Ovšem s tím, že pokud by Severočeši proti Pardubicím zahrávali pokutový kop, Doležala by na něj donutili jít. Jednatřicetiletý borec totiž kopal v první lize desítku jen jednou. Neproměnil a pak se dlouho střelecky trápil.

„Jen ať Doležal vyhraje, všichni bychom byli rádi. Budu ho nutit, aby byl hladový, když tam šance je. Možná kdybych mu mohl sám nacentrovat, udělám to, centry mám jako zvon," usmívá se jablonecký kouč Petr Rada. Mrzí ho však, že porvat o trofej se nemůže další jeho elitní střelec Ivan Schranz. „Taky má třináct gólů," zdůrazňuje Rada. Slovenský reprezentant se totiž před dvěma koly zranil a momentálně se již zotavuje na přípravném kempu se slovenskou reprezentací před EURO.

NEJLEPŠÍ STŘELCI Jan Kuchta (Slavia) 14 Martin Doležal (Jablonec) 13 Ivan Schranz (Jablonec) 13 Nicolae Stanciu (Slavia) 12 Jean-David Beauguel (Plzeň) 12 Lukáš Juliš (Sparta) 12

Schranz však není sám, kdo by za normálních okolností v této sezoně cenu pro nejlepšího útočníka mohl atakovat. Ve hře by byl i Stanciu, jenže reprezentanti dostali v Edenu volno. Před závěrečným kolem je na čele tabulky střelců na rozdíl dvou branek naštosováno hned šest borců. Bez šance tak stále nejsou ani dvanáctigóloví sparťan Lukáš Juliš a plzeňský Jean-David Beauguel.

„Když nastoupím, budu se snažit góly vstřelit, ale na výhře v tabulce střelců nelpím. Před zápasem s Bohemkou byl král střelců poslední, na co jsem myslel. Uvidíme. Všichni víme, co se tu podařilo Lafimu před pěti lety," pamatuje si Juliš drtivý Lafatův finiš, kdy si zajistil korunu pěti góly do sítě Jihlavy. Střelecké drama slibuje nejvyšší soutěž i nyní.