Ani korunovace nejlepším hráčem ligy Provodovo zklamání nezahojila

Ramena nedělá. Na hrdinu si už teprve nehraje. „Nepřebolelo to. Ani nemohlo. Hezké, že jsem byl vyhlášen nejlepším hráčem končící ligové sezony, jenže evropský šampionát mohl a měl být vyvrcholením celé krásné sezony, kterou jsme se Slavií prožili,“ odmítal slávistický záložník Lukáš Provod, že by ocenění udělované Ligovou fotbalovou asociací pro toho nejlepšího z nejlepších na tuzemské fotbalové scéně v sezoně 2020/2021představovalo alespoň trochu hojivou náplast na zranění, které ho tři kola před koncem soutěže potkalo a připravilo o nominaci na EURO.

„Nejhorší byl hned první den, když mi doktor oznámil tu nejhorší možnou zprávu, kterou jsem mohl slyšet," vracel se čtyřiadvacetiletý Lukáš Provod o tři týdny zpátky, kdy mu v Ústřední vojenské nemocnici zvěstovali, že jde o přetrhané křížové vazy v koleně a utržený meniskus k tomu.

Sen o účasti na evropském šampionátu se v ten moment rozbil na tisíc střepů.

„Přitom jsem věřil, že tam pojedu."

Aby nejel, když reprezentační kouč o Provodovi básnil a mluvil o životní sezoně, kterou čtyřiadvacetiletý záložník ve Slavii prožil.

Nejlepším hráčem sezony první fotbalové ligy byl poprvé zvolen záložník Lukáš Provod z mistrovské Slavie.

LFA

„Skvělá sezona to skutečně byla. Vyhráli jsme titul i pohár, dostali se až do čtvrtfinále Evropské ligy. Odehrál jsem toho hrozně moc, byl jsem součástí týmu a k úspěchům přispěl. I prvním gólem, který jsem dal v Evropské lize a jenž byl v konfrontaci s Leicesterem hrozně důležitý. A vlastně i v reprezentaci jsem dal první gól," bilancuje Provod končící sezonu.

„Sám jsem přemýšlel, jestli mohu prožít ještě lepší. Mohu, pokud budu mít na kontě ještě víc gólů a asistencí a budu ještě produktivnější," věří, že lepší dny a sezony zase přijdou.

Z půl roku? Za rok? Nebo se čekání na návrat skvostné formy po těžkém zranění protáhne ještě déle?

„Myslím a soustřeďuji se na to, abych byl zpátky co nejdřív. V úterý mě čeká operace, pak šest týdnů s ortézou, dalších osm o berlích. V zimní přípravě bych chtěl být zpátky. Pak se uvidí, jak se operované koleno hojí."

Hojivou náplast, kterou by pro něho mohl představovat primát v anketě o nejlepšího fotbalistu ligové sezony, si však na rány přikládat nebude.

„Beru to jako ocenění práce, kterou jsem odváděl. Samotného mě překvapilo, jak rychle a vysoko jsem v druhé ligové sezoně vystřelil. Vždyť nejdřív pro mě bylo skvělé už to, že jsem ve Slavii, pak se přidal dobrý pocit z toho, že za ni hraju a nastupuju, všechno pak násobilo, že mužstvu pomáhám a má role v mužstvu je větší a větší. Prostě zadostiučinění, za které vděčím rodičům, stejně jako trenérům ve Slavii. Díky nim nahlížím na fotbal jinak, oni mě i mou hru posunuli dál a výš. Stejně jako to platí pro deset dalších slávistických hráčů, kteří by mohli cenu přebírat místo mě. A možná by jich mohlo být ještě víc. Kdyby totiž nebylo týmu a spoluhráčů, nejlepším hráčem bych se nestal. Ta skvělá sezóna byla o týmu a nikoli o individualitách," přiznával Provod, že sám by neznamenal nic.

Lukáš Provod ze Slavie zůstal ležet se zraněným kolenem na trávniku.

Sznapka Petr, ČTK

A uvědomuje si, že to bude platit i v budoucnu, až se do mužstva zase vrátí.

„Vrátím se, silnější a lepší, jak mi všichni přejí a jak se chci vrátit i já. Teď budu mít čas, abych na tom pracoval. Abych se zase dostal do formy a pomáhal znovu Slavii."

Čas bude mít ovšem i na to, aby složil státnice na Západočeské univerzitě v Plzni a už v září se mohl pyšnit nejen tím, že se stal nejlepším hráčem ligy, ale i titulem bakalář.

„Věřil jsem, že pojedu na EURO, proto jsem požádal o odklad státních závěrečných zkoušek z obchodu a služeb a u mikro a makroekonomie na září. Zranění mě ale nabídlo čas a množnost učit se na zkoušky a vrátit se k řádnému červnovému termínu," věří, že státnice na ekonomické fakultě zvládne stejně, jak zvládal vypjaté konfrontace na tuzemské i evropské fotbalové scéně.

Lukáš Provod v novém dresu reprezentace.

Puma/FAČR

„Nedá se srovnávat, co je těžší, pod tlakem jsem na obou frontách. Při studiu se ovšem odreaguji, protože myslím i na něco jiného než jen na fotbal."

I při učení a zkouškách se mu ale bude fotbal v hlavě honit. Zvláště, když reprezentace bude v tu dobu bojovat na Ostrovech o úspěch na evropském šampionátu.

„A můžeme tam udělat velký úspěch," bude v duchu se spoluhráči.

„Tým je skvěle poskládaný a hodně silný, což ostatně Souček s Coufalem v Premier League dokazují. Styl fotbalu vykrystalizovaný v jarních zápasech s Estonskem a Belgií je také hodně dobrý, a když se teď k mužstvu přidá Alex Král, jenž v březnu chyběl, můžeme udělat krok k tomu, aby český fotbal měl ještě lepší jméno. Věřím tomu a klukům budu fandit," ujišťoval Provod spoluhráče, kteří se budou muset na šampionátu bez nejlepšího hráče ligové sezony Lukáše Provoda obejít.