Ze Svědíka všechno spadlo. Kouč daroval v euforii čepici dlouholeté fanynce Slovácka

Nejúspěšnější sezonu v historii klubu zakončili vítězstvím 2:0 v posledním ligovém duelu nad Zlínem. Kouč fotbalistů Slovácka Martin Svědík po závěrečném hvizdu emotivně slavil s fanoušky hradišťského týmu postup do předkol evropské Konferenční ligy.

Nebývá u vás zvykem, abyste dal takhle najevo obrovské nadšení...

Po utkání ze mě všechno spadlo. Postupně si začínám uvědomovat, co jsme dokázali. Chtěl jsem si obrovský úspěch pořádně vychutnat a užít. Vždyť trenérská práce je vrtkavá. Začne nová sezona, a v ní může být po měsíci všechno zase jinak.

Svoji čepici, kterou míváte tradičně během utkání na hlavě, jste daroval vaší velké fanynce paní Paškové...

Zasloužila si ji. Je naše dlouholetá příznivkyně, která zápasy hrozně prožívá. Často navštěvuje i tréninky. Máme ji všichni moc rádi.

Jak jste byl spokojen s hrou mužstva proti Zlínu?

Jsem moc rád, že jsme vyhráli, i když náš výkon nebyl úplně optimální. Máme ale tři body, což je pro nás důležité. Triumfem v prestižním derby jsme potvrdili skvělou sezonu, z níž mám naprosto neuvěřitelné pocity. Všem v klubu i fanouškům patří veliký dík.

Čeho si nejvíc považujete?

Že jsme dokázali na rozdíl od minulosti zvládat i ligové duely, v nichž se nám tolik herně nevedlo. Přesto jsme přetlačili třeba Baník nebo Liberec. To byly pro náš postup do Evropy klíčové výhry. Kluci šli úplně na krev. Jsem na hráče hodně náročný, avšak mým cílem je dostat z nich maximum. Zdá se, že se to daří.

Jak se přes léto změní kádr?

Zatím je na jasnou odpověď brzy. Pravděpodobně odejdou Hofmann s Klimentem, ale ani jejich odchody nejsou ještě úplně stoprocentní. Vše se řeší za pochodu. Budeme chtít mužstvo pochopitelně posílit, protože nám přibude jedna hodně náročná soutěž. Na konkrétní jména je ale zatím ještě čas.

✍🏻 REPORTÁŽ | Poslední zápas sezony Zlínu nevyšel. Na půdě krajského rivala prohrál výsledkem 0:2. Letošní sezonu tak Zlínští zakončují na 14. místě ligové tabulky.



▶️ https://t.co/ouM3DonaKR pic.twitter.com/EiOS6ZbJ7S — FC FASTAV Zlín (@footballzlin) May 29, 2021

Budou hráčům stačit na regeneraci dva týdny dovolené, kterou nyní nastoupí?

Je to asi málo, ale my se musíme na novou sezonu, která bude mimořádně těžká, dobře připravit. Na kluky apeluju, aby na těch čtrnáct dní vypustili fotbal úplně z hlav. U mě to bude horší. Zcela vypnout asi nedokážu, protože budu pořád přemýšlet o tom, kdo odejde, a koho přivedeme. Ale budu se snažit, aby rodina kvůli tomu příliš netrpěla.