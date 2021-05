Doležal korunu nezískal, přesto sršel spokojeností. Hložek? Hodně o něm uslyšíme, říká

Na Kuchtu jste ztrácel jedinou trefu. Věřil jste před utkáním, že korunu urvete pro sebe?

Věřil, ale když jsem pak viděl, že dal Hložan (Hložek) v sobotu za Spartu čtyři góly už do poločasu a i Kuchtič (Kuchta) se za Slavii trefil, věděl jsem, že to bude složitý. Ale ve druhé půli jsem měl šance. Škoda, kdyby mi to tam dal Smeky (Smejkal) podobně jako Plešťa (Pleštil) před prvním gólem, tak bych možná přidal v zápase i druhej. Pak mi to tam dával i Haitlis, ale už jsem to měl na dlouhou nohu, byl ve skluzu a střílel nad. Škoda, možnosti byly, ale já osobně jsem s touto sezonou nadmíru spokojenej. Nezačala pro mě dobře, byl jsem pak delší dobu zraněnej a dostával se do toho. Přišel navíc koronavirus... Velký dík patři spoluhráčům.

Víc branek jste nastřílel v ligové kariéře jen před dvěma lety. Jak hodnotíte tuto sezonu?

Ano, před dvěma lety jsem dal patnáct gólů, ale i tenhle počet určitě beru. Nečekal jsem, že po zranění to bude takové... Góly ale postupně začaly přicházet, takže jsem si začal víc věřit. Jsem rád. Hlavně ale zato, že jsme dokázali skoro až do konce nahánět Spartu.

Goooool!!! V 55. minutě otevírá skóre Martin Doležal a 14. gólem v sezóně se vrací do boje o krále střelců! #vprvnilinii #PCEJAB pic.twitter.com/a6jnaLDON6 — FK Jablonec (@FKJablonec) May 29, 2021

Vytvořili jste úderné duo s Ivanem Schranzem, který má na kontě jen o jeden gól méně. Vysoká produktivita vás jistě hodně hřeje...

Schranzik přišel a začal dávat góly. Dařilo se mu, pak jsme začali hrát spolu, sedělo nám to a oba jsme stříleli branky. Sezona byla pro nás úspěšná.

V posledním kole vás o jeden gól nakonec předběhl i sparťanský talent Hložek, který skóroval čtyřikrát proti Brnu. Co jste říkal na jeho mistrný kousek?

Je vidět, že to je obrovský český talent. Zajímá se o něj hodně klubů. Na to, že mu je 18 let, je neskutečně silnej, rychlej a klobouk dolů před ním. Přeju mu, ať se mu daří a jde do nějakého top klubu v zahraničí. Ještě o něm hodně uslyšíme.

I vy jste dával na jaře o sobě na hřišti hodně vědět. Doufal jste v nominaci na EURO?

V duchu jo, ale bylo to složitý. Tomáš Pekhart vstřelil v Polsku 21 gólů, my jsme dva typologicky stejní hráči a trenér se zkrátka rozhodl pro něj. Já to respektuju a neřeším to. Prostě to nevyšlo a život jde dál.

Co říkáte na naprostou dominanci Slavie, která za celou sezonu ani jednou neprohrála?

Hráli svoji soutěž, nikdo na ně neměl. Mají fantastickej kádr, výborného trenéra. U nás bezkonkurenční, vyhráli pohár, dokázali sílu v Evropě. Klobouk dolů!

Jaký vás v dalších dnech čeká program?

Teď máme tři týdny volno, jedeme s rodinou na Moravu a uvidíme, jestli pojedeme někam na dovolenou. Pak se musíme připravit na předkola, abychom se dostali alespoň do Evropské konferenční ligy, po pauze nás tedy bude zase čekat dřina, ale snad už to prolomíme a do skupiny se probojujeme.