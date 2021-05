Kuchta, král střelců, vytřel zrak všem pochybovačům: Ani sám bych tomu nevěřil

Do sítě Českých Budějovic jste se trefil jednou a svoji bilanci rozšířil. Převládá radost, že první místo úplně neuniklo? Nebo zklamání, že se o trůn pro nejlepšího kanonýra musíte dělit s Adamem Hložkem ze Sparty?

Vůbec ne. Byla to skvělá sezona. Se Slavií se podařilo vše, co jsme chtěli. Kluci mi pomohli na první místo v tabulce střelců, byť je dělené. Jsem moc rád. Ani sám bych nevěřil, že zrovna já bych mohl být nejlepším kanonýrem soutěže. Kdo by to byl řekl, když jsem v létě přicházel z Liberce...

Před startem letošní sezony jste měl na kontě z pěti ligových sezon třináct branek. A teď najednou patnáct zásahů během jediného ligového ročníku. V čem byla tak dramatická proměna?

V létě jsem přišel do Slavie zraněný. Pak jsem jako první chytil covid-19. Výpadek se na mně podepsal. Ale v listopadu jsem dal dva góly proti Nice v Evropské lize, čímž se všechno zlomilo. Chytil jsem lauf. Během zimy jsem hodně potrénoval, což jsem potřeboval. Kluci mě nacházeli ve vápně, já si míč hledal. Nastřílel jsem během jarní části třináct branek, byl hodně platný pro mužstvo a výrazně pomohl k zisku double. Některým lidem, co mi nevěřili, jsem ukázal, že na to mám.

Adam Hložek měl před posledním kolem jedenáct zásahů, ale v sobotu nasázel do sítě Brna čtyři góly za první poločas. Věděl jste o jeho mimořádném výkonu?

Spoluhráči mi říkali o poločase, že Adam vstřelil čtyři branky. Musím říct, že jsem byl v šoku, když Sparta v půlce měla na kontě šest branek a čtyři z nich dal právě Hložek. Přemek Kovář mi hlásil, že Adam vystřídal. Všichni diváci na tribunách v Edenu pak při každé akci řvali, ať kluci hrají všechno jenom na mě. Ale věšet hlavu, že to nevyšlo s šestnáctým gólem, určitě nebudu. Byla to pro mě skvělá sezona. Adamovi to moc přeji. Vím, že se dostal z těžkého zranění. Snad pomůže stejně reprezentaci na mistrovství Evropy.

Už máte jasno, kam trofej umístíte?

Doma si přistavuji podkroví. V novém obývacím pokoji pro ni bude vyhrazeno speciální místo.

Nelitujete nyní nevyužité penalty proti Karviné při minulém domácím ligovém utkání?

Teď mě to mrzí. Ale asi nemám na pokutové kopy nohu. V nejbližší době na ně určitě chodit nebudu.

Zatímco někteří spoluhráči zažívali mistrovské oslavy počtvrté či potřetí, vy jste juchal prvně. Užil jste si mistrovskou korunovaci?

Náramně. Šlo o první titul v kariéře a doufám, že si vše zopakuji. Vím, že soupeři určitě posílí. Ale náš kádr snad zůstane pohromadě, abychom zase hráli o titul.

Už máte plány pro nadcházející dovolenou?

Potřebuji nabrat síly a odfrknout si psychicky i fyzicky, takže někam odletím za odpočinkem. Ke konci soutěže už jsme byli hodně unavení a šlapali jsme vodu. Občas to hodně drhlo, jak rotovala sestava. Ale splnili jsme všechny cíle, tak můžeme na dovolenou maximálně spokojení.

Honí se vám nyní bezprostředně po sezoně hlavou příští ročník?

Dáváme si nejvyšší cíle. Chceme postoupit do Ligy mistrů!