Záložník Lukáš Sadílek je na Slovácko pyšný. Po dovolené nás čeká výjimečná sezona, tvrdí

Triumf v prestižním derby vás asi hodně těší, že?

Je to tak. Náš duel se Zlínem je pokaždé ostře sledovaný. Proto jsme moc rádi, že jsme ho zvládli, byť náš výkon rozhodně optimální nebyl. A jsme šťastní, že konečně mohlo na stadion přijít víc diváků. Vítěznou děkovačku s fanoušky jsme si pořádně užili.

Ceníte si výhry o to víc, že jste vstřelil rozdílovou branku?

Mám pochopitelně radost, že jsem se trefil. Není to ovšem až tak podstatné. Těší mě, že jsem pomohl mužstvu. Ale je celkem jedno, kdo dá gól. Hlavně že jsme získali tři body.

V uplynulém ročníku nejvyšší soutěže jste byl druhým nejlepším nahrávačem a zároveň i šestý v součtu branek a asistencí...

Toho si hrozně cením. Vždyť v české lize působí spousta kvalitních fotbalistů. Znovu ale opakuju, že mým hlavním cílem je pomáhat týmu, a to se mně snad dařilo. Však se taky góly i přihrávky ode mě očekávají. Nejsem ale v mančaftu sám, kdo má velmi solidní čísla. Krásnou sezonu zažili taky Vlasta Daníček, Honza Kliment nebo Mára Havlík. Nerad bych na někoho zapomněl.

Co říkáte na to, že jste v lize skončili nejvýš za dobu existence hradišťského klubu?

Je to naprostá paráda. Něco úplně neskutečného, co oceníme až časem. Dokázali jsme se rovnocenně měřit i s nejlepšími českými celky. Slovácko udělalo v poslední době obrovský skok dopředu. Jsem pyšný na všechny v klubu, kteří k tomu přispěli. Moc si považuju hlavně toho, jak jsme se semkli, když nás potrápil covid, a museli jsme do karantény. Společnými silami jsme pak dotáhli sezonu do úspěšného konce.

Jak se těšíte na druhé předkolo evropské Konferenční ligy, v níž jste si vybojovali účast?

Bude to pro nás nová zkušenost. Těším se samozřejmě moc. Uděláme maximum, abychom se dostali do základní skupiny, a Slovácko tak v Evropě zviditelnili. Doufám, že v ní budeme konkurenceschopní, a dokážeme, že jsme do ní nepostoupili náhodou.

Už jste studoval možné soupeře?

Vůbec. Asi si nemůžeme moc vybírat. Slabých mužstev v Konferenční lize určitě nebude. Kdo se probojuje do evropských pohárů, tak má nějakou kvalitu. Ať už narazíme na kohokoliv, bude to pro nás velký svátek. Uděláme všechno pro to, abychom prošli co nejdál.

Co říkáte na dodatečnou nominaci mladšího bratra Michala, který hraje za Liberec, na evropský šampionát? A nespletl se reprezentační kouč Šilhavý, když vy máte lepší čísla než on?

Musím se podívat do mobilu, jestli mi trenér nevolal. (smích). Dělám si legraci. Neporovnávám se s bráchou. Jsme trochu jiné typy. Jsem moc rád, že se Michalovi daří. Euro mu strašně přeju. Doufám, že v Eindhovenu, jemuž patří, zpozorní, a povolají ho z hostování zpátky.

Nosíte v hlavě sen, že se jednou v národním týmu spolu potkáte?

Teď je to tak trochu sci-fi. Ale člověk nemá mít malé cíle. Udělám maximum, abych se do nároďáku taky jednou dostal.

Je už jasné, že ve Slovácku zůstanete i příští sezonu? Šly zvěsti, že je o vás zájem z jiných klubů...

Bavil jsem se o tom s vedením. Máme to nastavené tak, že tady pokračuju. Nevím, jaká nabídka by musela přijít, aby se to změnilo. Jsem v Hradišti spokojený a už se moc těším na nadcházející sezonu, která pro nás bude naprosto výjimečná.

Stále ještě není určen herní systém dalšího prvoligového ročníku. Jaký byste preferoval vy?

Myslím, že šestnáct účastníků a třicetikolový formát je nejlepší. Nadstavba mi připadá docela nudná. Teď se hodně hovoří o tom, že by mohlo být zachováno osmnáct účastníků. Brno a Příbram by se prý zachránily, sestoupila by pouze Opava. To by mi ale nepřišlo spravedlivé.

Teď vás čeká dvoutýdenní dovolená. Vítáte ji?

Rozhodně. Vždyť sezona byla hodně dlouhá. Na čtrnáct dní vyndám fotbal z hlavy. A po návratu se hned od začátku přípravy budeme soustředit na to, abychom navázali na úspěch, z něhož se teď radujeme.