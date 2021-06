Policisté dopadli recidivistu, který v Ďolíčku vykradl sparťanskou šatnu

Policisté dopadli pachatele, který koncem dubna během zápasu první fotbalové ligy mezi Pardubicemi a Spartou vykradl hostům šatnu na stadionu ve vršovickém Ďolíčku. Letenští přišli o peníze a cennosti v hodnotě přes 900.000 korun. Policie o tom dnes informovala na svém webu. Podle kriminalistů jde o dvaačtyřicetiletého recidivistu, který v únoru opustil vězení a již v březnu na fotbalovém stadionu v Liberci ukradl televizní kameru za 400.000 korun. Když zjistil, že se jedná o specifický přístroj, který těžko prodá, hodil kameru do Vltavy, kde ji policejní potápěči našli. Muž se po zadržení k oběma krádežím přiznal a putoval do vazby. V případě odsouzení mu hrozí trest vězení od dvou do osmi let.